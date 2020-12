Test płynów do mycia naczyń. UOKiK wskazał zwycięzcę

fot. Kryuchka Yaroslav / Shutterstock

Trudne do usunięcia zaschnięte resztki jedzenia? Problem z domyciem tłustej patelni? Tym razem UOKiK przetestował płyny do mycia naczyń. Spośród 10 wybrany został ten jego zdaniem najlepszy.

UOKiK pod lupę brał już płyn do tabletki do zmywarek, jak i proszki do prania. Teraz czas przyszedł na płyny do mycia naczyń. Urząd przetestował 10 popularnych środków: Ludwik, Fairy, Help, Filip, Frosh, Pur, Lewiatan, Tymek, W5 oraz Kraft.

Wytypowane zostały na podstawie rozeznania rynku, które przeprowadziła Inspekcja Handlowa w supermarketach, dyskontach i drogeriach. - Cztery z nich to marki własne: Lewiatan, Lidl oraz dwie z sieci Biedronka. Wszystkie płyny, zgodnie z przyjętymi założeniami, zawierały od 5 do 15 proc. anionowych środków powierzchniowo czynnych oraz poniżej 5 proc. niejonowych środków powierzchniowo czynnych i/lub amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych – można przeczytać w komunikacie.

Co zostało sprawdzone?

Jak wyjaśnia UOKiK, sprawdzane były kluczowe parametry na jakość i komfort zmywania. - Po pierwsze, zbadaliśmy zdolność myjącą płynów, czyli ich skuteczność w usuwaniu zabrudzeń. Po drugie, testowaliśmy zdolność emulgowania tłuszczów, która przesądza o sile działania detergentu w walce z tłustymi naczyniami. Po trzecie, sprawdzaliśmy odczyn pH produktów, którego wartość wpływa na stan skóry dłoni. Ponadto, analitycy UOKiK oszacowali, ile wynosi koszt pojedynczego zmywania i jednego litra (lub kilograma) płynu, a także ocenili stosunek jego jakości do ceny. Zweryfikowali również, czy deklaracja producenta dot. zawartości netto (masy lub objętości) produktu jest zgodna z rzeczywistością – poinformowano w komunikacie UOKiK.

Na podstawie badań laboratoryjnych oceniono ogólną jakość płynów. Trzem parametrom przypisano określone wartości: 60 proc. - zdolność myjąca, 35 proc. - zdolność emulgowania tłuszczów, 5 proc. - wartość pH.

Który płyn do mycia naczyń jest najlepszy?

"W ten sposób utworzyliśmy ranking jakości, w którym pierwsze miejsce zajęły Fairy cytryna, Pur Sekrety Kucharza Soda Effect oraz Ludwik cytrynowy (98,89 proc.), zdobywając 5 gwiazdek. Kolejny w rankingu był Kraft cytrynowy, otrzymując 4 gwiazdki" - napisano w komunikacie.

/ UOKiK

Najwyższe wyniki zdolności myjącej uzyskał płyn Fairy cytryna (99,5 proc.), Pur Sekrety Kucharza Soda Effect (99,49 proc.) oraz Ludwik cytrynowy. Najgorzej poradziły sobie Lewiatan cytrynowy (87,2 proc.) i Help cytryna (88,02 proc.). Urząd poinformował, że wykonano 66 testów, które pozwoliły uzyskać 2 270 wyników.

Jednak na tym testowanie codziennych produktów się nie kończy. Już dziś UOKiK zapowiedział, że za miesiąc weźmie pod lupę pieluszki dla dzieci.

