Facebook śledził użytkowników. Zapłaci 90 mln dolarów odszkodowania

Facebook zapłaci 90 mln dol. odszkodowania internautom, którzy w ramach pozwu zbiorowego wystąpili przeciwko firmie. To wynik ugody w procesie o śledzenie użytkowników w internecie.

Sprawa ma swój początek w 2012 r., gdy użytkownicy Facebooka złożyli pozew zbiorowy przeciwko firmie należącej obecnie do koncernu Meta. Głównym oskarżeniem było śledzenie użytkowników portalu bez ich zgody. Facebook wykorzystywał do tego m.in. wtyczkę „lubię to”, a śledzenie odbywało się także w momencie, gdy użytkownicy wylogowali się z portalu i korzystali z zewnętrznych stron internetowych.

Sprawa ciągnęła się blisko dziesięć lat i początkowo mogło się wydawać, że Facebook uniknie odpowiedzialności. Trzykrotnie bowiem sądy niższych instancji odrzucały pozew zbiorowy użytkowników portalu.

Ostatecznie Facebook, a w zasadzie koncern Meta, do którego obecnie należy, zgodził się wypłacić 90 mln dolarów (ok. 356 mln zł wg kursu z 17.02.2022) odszkodowania za śledzenie użytkowników, których prywatność została naruszona i którzy przyłączyli się do pozwu zbiorowego.

To nie jedyne konsekwencje działalności Facebooka. Przypomnijmy, że na początku lutego brytyjski urząd ochrony konkurencji nałożył na koncern Meta 1,5 mln funtów kary za łamanie zasad ochrony konkurencji w związku z przejęciem serwisu Giphy.

Z kolei w styczniu francuska Krajowa Komisja ds. Informatyki i Wolności nałożyła na Facebooka 60 mln euro kary za politykę w zakresie plików „cookies”. Jak wówczas donosiła francuska agencja prasowa AFP, serwis Facebook nie pozwalał użytkownikom odrzucać instalowania plików „cookies” służących do śledzenia poczynań internautów.

MKZ