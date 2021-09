Seksistowskie algorytmy Facebooka. Padają oskarżenia

fot. Rawpixel.com / / Shutterstock

Organizacja ochrony praw człowieka Global Witness zarzuciła Facebookowi łamanie zasady równości płci w sposobie obsługi ofert pracy w Wielkiej Brytanii. Stwierdziła, że algorytm był stronniczy przy profilowaniu tego, kto zobaczy oferty - poinformował w czwartek serwis BBC News.

Przeczytaj także Facebook nielegalnie niszczy konkurencje? Skarga urzędu antymonopolowego w USA

Organizacja Global Witness stworzyła cztery ogłoszenia o pracę oparte na prawdziwych ofertach z indeed.com dla opiekunów przedszkolnych, mechaników, pilotów i psychologów. Organizacja zaznaczyła, że reklamy powinny być oglądane przez dorosłych z Wielkiej Brytanii. "Oznaczało to, że decyzja, komu wyświetlać reklamy, zależy wyłącznie od algorytmu Facebooka, a to, co zdecydował, wydaje nam się jawnie seksistowskie" - powiedziała w rozmowie z BBC Naomi Hirst z Global Witness.

Okazało się, że oferty pracy dla mechaników wyświetlano w 96 proc. przypadków mężczyznom, dla opiekunów przedszkolnych w 95 proc. przypadków kobietom, dla pilotów linii lotniczych - 75 proc. stanowili mężczyźni, dla psychologów - 77 proc. stanowiły kobiety.

Przeczytaj także Prywatna cenzura platform społecznościowych. UE chce większej przejrzystości

Algorytm zaprojektowano tak, aby jak najwięcej osób kliknęło reklamy, ale Global Witness twierdzi, że utrwala to, a nawet wzmacnia uprzedzenia w procesie rekrutacji.

Ravi Naik, prawnik pracujący dla organizacji, powiedział, że obawia się, iż mechanizmy reklamowe Facebooka mogą prowadzić do łamania przez klientów sieci społecznościowej przepisów dotyczących równości. „Ma to ogromne znaczenie, ponieważ cały model biznesowy Facebooka oparty jest na reklamie i jeśli ten model biznesowy skutkuje dyskryminacyjnymi praktykami, zmniejsza to zdolność Facebooka do prawidłowego działania” – dodał. (PAP)

skib/ kib/