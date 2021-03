Facebook będzie płacił za treści dziennikarskie w Niemczech

Reforma OFE. Rząd przyjął projekt ws. przeniesienia środków z OFE na IKE

Rada Ministrów przyjęła projekt ws. przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne - podał we wtorek CIR. Zgodnie z nim, od 1 czerwca do 2 sierpnia będzie czas na złożenie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS.