„Weź mi zapłać za zamówienie”. Oszuści na Facebooku podszywają się pod znajomych

Oszuści kradną pieniądze z rachunków bankowych, tym razem korzystając z przejętych kont użytkowników na portalu Facebook. Przestępcy proszą znajomych ofiary o opłacenie drobnej sumy za rzekome zamówienie. Stracić można wszystkie oszczędności z rachunku.

„Cześć, masz 16 zł na koncie?” – pytają oszuści podszywający się pod profil znajomego ofiary na Facebooku. Tak zaczyna się internetowa kradzież pieniędzy. Po potwierdzeniu posiadania środków na rachunku bankowym cyberprzestępca podszywający się pod np. dawno niewidzianego przyjaciela lub kolegę z pracy prosi o zapłacenie drobnej kwoty za zamówienie. „Do 21:00 Ci oddam” – zapewnia oszust.

Przestępcy dopytają jeszcze o bank, w którym ofiara posiada konto i prześlą link z prośbą: „To weź mi zapłać za zamówienie”. Po kliknięciu w link pojawia się strona internetowa umożliwiająca wybranie sposoby płatności.

– Przestępcy, wykorzystując przejęte konta w serwisie Facebook, piszą do kontaktów ofiary z prośbą o opłacenie zamówienia. W przeciwieństwie do dotychczasowych kampanii, przed którymi ostrzegaliśmy wcześniej, tym razem przestępcy przesyłają link prowadzący do fałszywej bramki płatności PayU. Następnie ofiara ma możliwość wybrania sposobu płatności, przy czym na ten moment jedyną działającą opcja jest przelew poprzez zalogowanie się na konto bankowości elektronicznej. Podanie prawdziwych danych logowania na fałszywej stronie kończy się kradzieżą środków z przejętego konta – ostrzega CERT Polska.

Zawsze warto sprawdzić, czy znajomy, który pisze na Facebooku lub innym portalu społecznościowym, faktycznie potrzebuje pieniędzy. Najlepiej zadzwonić i dopytać, czy to on się z nami kontaktuje. Cyberprzestępcy korzystają z każdej okazji żeby dobrać się do portfela potencjalnej ofiary. Więcej na temat oszustw internetowych pisaliśmy w artykule "Co zrobić, gdy padniemy ofiarą kradzieży danych osobowych?".

