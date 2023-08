Fabryka silników elektrycznych zwalnia. Co czwarty pracownik straci pracę

Kryzys finansowy w tarnowskim przedsiębiorstwie ATB Tamel doprowadził do zwolnień. Fabryka silników elektrycznych planuje zredukować liczbę pracowników o 200 osób do końca tego roku. To jedna czwarta wszystkich zatrudnionych.

/ materiały prasowe Tamel

W związku z pogarszającą się sytuacją finansową, podkrakowska fabryka silników elektrycznych ATB Tamel podjęła decyzję o likwidacji Wydziału Odlewni Żeliwa. Ta decyzja oznacza ograniczenia produkcji, a to z kolei poskutkuje zwolnieniami. Około 200 zatrudnionych osób straci pracę, co stanowi aż jedną czwartą całej załogi fabryki. Pracownicy nie będą mieli możliwości przeniesienia się na inne wydziały, ponieważ również tam planowane są redukcje zatrudnienia.

Zgodnie z doniesieniami TVP Kraków, proces zwolnień w firmie Tamel został już rozpoczęty. W pierwszej fazie wypowiedzenia miało otrzymać dwadzieścia osób, wynika z nieoficjalnych doniesień.

Plan redukcji zatrudnienia w tarnowskiej fabryce przewiduje, że w pierwszej kolejności dotknie on tych pracowników, którzy nabyli prawa emerytalne, osoby zatrudnione na umowach terminowych oraz cywilno-prawnych (umowach zlecenie i umowach o dzieło), a także więźniów. W ostatniej grupie znajdą się pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Fabryka silników elektrycznych ATB Tamel jest częścią chińskiego koncernu Wolong Holding Group. Wcześniej właścicielem tarnowskiego przedsiębiorstwa była spółka ATB Austria Antriebstechnik.

oprac. Dominika Florek