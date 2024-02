Kolejna fabryka porcelany nad przepaścią. "Zwolnienia obejmą wszystkich pracowników"

Rekordowo wysoki odsetek cudzoziemców pracuje w brytyjskiej publicznej służbie zdrowia Już więcej niż co piąty pracownik publicznej służby zdrowia w Anglii ma obywatelstwo inne niż brytyjskie, a w przypadku lekarzy nawet co trzeci i są to najwyższe odsetki od kiedy są dostępne dane - wynika ze statystyk NHS, które podała w poniedziałek agencja prasowa PA.