Fabryka Broni "Łucznik" poprawi dostarczone wojsku karabinki Grot? PGZ komentuje

Polska Grupa Zbrojeniowa zdementowała wiadomość, że należąca do niej Fabryka Broni "Łucznik" w Radomiu ma poprawić wszystkie dostarczone dotychczas wojsku karabinki Grot.

Informację, że Farbyka Broni Radom "poprawi wszystkie dostarczone wojsku" karabinki Grot, by "wyeliminować najczęściej zgłaszane ustarki", podała "Rzeczpospolita". Według gazety miałaby to być odpowiedź producenta na niedawne publikacje, w których konstrukcji wytykano wady, takie jak częste zacięcia, przegrzewanie się i podatność na korozję. Za "Rz" wiadomość podał portal Onet w tekście pt. "Wojsko zwraca wszystkie karabinki Grot fabryce do poprawki po tekstach Onetu".

"Uprzejmie informujemy, że ta informacja z portalu onet.pl jest nieprawdziwa. Prawdą jest, że Fabryka Broni wystosowała już dwa pozwy o ochronę dóbr osobistych oraz zadośćuczynienie w kwocie 2 mln zł przeciwko wydawcy portalu za publikowanie nieprawdziwych informacji" – napisała w czwartek PGZ na Twitterze.

Radomski "Łucznik" dostarczył wojsku dotychczas 43 tys. 700 karabinków. Przed tygodniem producent i wojsko zapewnili, że współpracują przy usuwaniu wad, które ujawniają się w każdej nowej konstrukcji. Fabryka Broni podkreśliła, że egzemplarze z pierwszej wersji A0 zostały już zmodernizowane, a z czasem zostaną doprowadzone do najnowszego standardu A2, w którym broń m.in. przekonstruowano tak, by uniemożliwić wypadnięcie regulatora gazowego. Według Łucznika reklamacje złożono na ok. 40 sztuk broni.

W styczniu portal Onet.pl zamieścił materiał o wadach technicznych karabinka Grot, pisał też, że przy dopuszczeniu broni naruszono procedury badań i akceptacji. Powołując się na próby przeprowadzone przez byłego oficera wojsk specjalnych, Onet.pl opisał wypadające regulatory gazowe, przegrzewanie się przy ciągłym ogniu, podatność na zacięcia po zapiaszczeniu i na korozję, łamliwą kolbę, pękający magazynek i jego gniazdo. Fabryka Broni zarzuciła autorom nierzetelność i podkreśliła, że wady stwierdzone we wczesnych egzemplarzach zostały usunięte. Na początku lutego Łucznik poinformował o pozwie przeciw wydawcy Onetu, w którym FB żąda przeprosin i miliona złotych zadośćuczynienia.

Karabinek został opracowany przez FB "Łucznik" i WAT w ramach Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej. Pierwsza partia została kupiona w 2017 r. dla WOT, obecnie jest zamawiany także dla wojsk operacyjnych. Nazwę Grot broń otrzymała na cześć komendanta głównego AK gen. Stefana Roweckiego "Grota".(PAP)

