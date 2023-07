Fabrycznie nowy Polonez sprzedany na aukcji za rekordową cenę

50. rocznica weekendu. Pół wieku temu Polacy po raz pierwszy nie poszli do pracy w sobotę 50 lat temu, 21 lipca 1973 r., Polacy po raz pierwszy mieli „wolną sobotę”. Miał to być symbol sukcesu rządów Edwarda Gierka. „Jednak władze starały się organizować wolny czas tak, aby Polacy nie wykorzystywali go zbyt samodzielnie” – mówi PAP dr hab. Mirosław Szumiło, historyk z IPN.