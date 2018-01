FTF Galleon ogłosił przymusowy wykup 6,1 proc. akcji Synthosu po 4,93 zł za sztukę

FTF Galleon ogłosił przymusowy wykup 80 717 790 akcji Synthosu, stanowiących ok. 6,1 proc. kapitału zakładowego spółki. Cena wykupu wynosi 4,93 zł za akcję - podały pośredniczące DM PKO BP i Pekao IB.

Dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu jest 16 stycznia, a dniem wykupu jest 19 stycznia 2018 r.

Wykupujący, będący podmiotem zależnym od Michała Sołowowa, posiada 1 098 891 313 akcji Synthosu, stanowiących ok. 83,04 proc. kapitału zakładowego. Dodatkowo FTF Columbus, będąca także podmiotem zależnym od Michała Sołowowa, posiada 143 640 897 akcji Synthosu, stanowiących ok. 10,85 proc. kapitału zakładowego.

W październiku 2017 roku FTF Galleon wezwał do sprzedaży 496 690 991 akcji Synthosu po 4,78 zł za sztukę, co reprezentowało 37,54 proc. liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. W grudniu FTF Galleon podwyższył cenę w wezwaniu do 4,93 zł za sztukę.

W wyniku zakończonego 18 grudnia wezwania, FTF Galleon nabył 415 973 201 akcji Synthosu, stanowiących 31,44 proc. liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu.

seb/ osz/