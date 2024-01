„FT”: rozpoczęła się nowa, niebezpieczna era na Półwyspie Koreańskim; możliwa jest wojna

32. finał WOŚP. Fundacja podała, ile zebrano już pieniędzy. Uda się pobić rekord? O godz. 20 w niedzielę w całym kraju rozbłysły "Światełka do nieba" - kulminacyjny moment 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tego czasu zebrano ponad 100 mln zł. Cel tegorocznej zbiórki to "Płuca po pandemii".