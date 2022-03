Gra „FIFA” może zniknąć z rynku. EA planuje zastąpić ją inną serią

Gra sportowa „FIFA” może zostać zastąpiona inną serią. Electronic Arts zarejestrowało nową nazwę nawiązującą do piłkarskiego świata. Producent zabezpieczył się w ten sposób przed coraz wyższymi finansowymi żądaniami organizacji.

Electronic Arts wydaje grę „FIFA” nieprzerwanie od 28 lat. Jednak ten związek może się niedługo zakończyć, ponieważ deweloper gier zastrzegł nową nazwę, mogącą być następczynią „FIFY” – EA Sports Football Club. Pomimo tego że nazwa ogólnoświatowej organizacji zrzeszającej świat piłkarski jest nieodłącznie kojarzona z wydawaną co roku grą, jej producenci chcieliby to zmienić.

Also confirmed the new name for EA Football Series is called EA Sports FChttps://t.co/Laco6xpI66 pic.twitter.com/I6MhZtJaAA