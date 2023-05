FBI unieszkodliwiło "Węża". Rosjanie szpiegowali nim kilkanaście krajów

CYBERBEZPIECZEŃSTWO Vishing się sprawdza. Numer telefonu wystarczy oszustowi, by pozbawić nas pieniędzy Wyciek numeru telefonu czy adresu e-mail jest równie groźny, jak numeru PESEL - przestrzegł ekspert serwisu ChronPESEL.pl Bartłomiej Drozd. Hakerzy mogą wykorzystać je, aby się uwiarygodnić i przez to wyłudzić dodatkowe dane, które posłużą np. do kradzieży naszych pieniędzy z konta.