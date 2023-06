F-16 trafią na Ukrainę? Zełenski: Otrzymaliśmy od sojuszników mocne wsparcie

Zachodnie samoloty bojowe trafią na Ukrainę? Otrzymałem od sojuszników sygnał mocnego wsparcia w tej sprawie - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski na konferencji prasowej po szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Mołdawii.

Zełenski zaznaczył, że w czasie poprzedzającym przekazanie Ukrainie nowoczesnych myśliwców potrzebna jest jednak pomoc w dostarczeniu większej liczby systemów obrony powietrznej Patriot, by bronić się przed rosyjskimi nalotami.

Potrzebujemy nowoczesnych myśliwców, jestem wdzięczny naszym partnerom za to, że "usłyszeli" tę prośbę, ale na te myśliwce będziemy musieli trochę poczekać - mówił ukraiński prezydent, cytowany przez portal Ukrainska Prawda. Zapewnił, że samoloty na pewno zostaną przekazane, ale do tego czasu potrzebne są dodatkowe środki do ochrony ukraińskiej przestrzeni powietrznej.

Albo samoloty, albo więcej Patriotów

"Dopóki nie będziemy mieli samolotów potrzebujemy więcej Patriotów. Dlaczego Patriotów? Ponieważ są w stanie zestrzelić wszystkie rodzaje rosyjskich rakiet. Mamy wiele innych rodzajów uzbrojenia, ale Patrioty to Patrioty" - podkreślił Zełenski.

"Sojusznicy są gotowi nam pomóc (...), poczułem mocne wsparcie ze strony wielu państw, co ważne - (mówiono) o dużej liczbie myśliwców" - zaznaczył ukraiński prezydent. "Jestem przekonany, że w najbliższej przyszłości, dzięki przywództwu USA uda nam się zjednoczyć i sformować tę koalicję" - dodał.

Ukraina od dawna prosi Zachód o dostarczenie nowoczesnych myśliwców, by skuteczniej bronić się przed atakami Rosji. Jak dotąd kilka państw, m.in. Polska, Wielka Brytania, USA, Holandia, Belgia i Dania zapowiedziało udział w koalicji, której celem będzie wyszkolenie ukraińskich pilotów do obsługi samolotów F-16. Żadne państwo nie ogłosiło jednak oficjalnie przekazania F-16 Kijowowi.

Polska nie przekaże Ukrainie F-16

Polska pomoże w szkoleniu ukraińskich pilotów na tych maszynach, nie oczekuje się jednak od niej przekazania F-16, których sama ma za mało - przypomniał o wcześniejszych zapewnieniach polskich władz premier Mateusz Morawiecki w czwartek w Kiszyniowie. Na razie Ukraina nie otrzymała żadnych samolotów zachodniej produkcji. Polska przekazała Kijowowi 14, a Słowacja 13 poradzieckich myśliwców MiG-29. Warszawa zadeklarowała gotowość do dostarczenia w przyszłości kolejnych maszyn tego typu.

Na marginesie czwartkowego spotkania w położonym 35 km od Kiszyniowa zamku Mimi w Bulboace Zełenski spotkał się także m.in. z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i innymi europejskimi przywódcami.

"Koalicja dotycząca myśliwców. Spotkanie z przywódcami europejskich państw. Omówiliśmy sprawy związane z rozpoczęciem szkoleń ukraińskich pilotów na F-16 i innych typach samolotów" - napisał Zełenski na Twitterze pod nagraniem przedstawiającym jego rozmowę z premierami Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii i Danii - Rishim Sunakiem, Markiem Ruttem, Alexandrem De Croo i Mette Frederiksen (https://tinyurl.com/29y9y386).

"Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować prace nad oficjalną decyzją o utworzeniu dotyczącej samolotów bojowych koalicji Ukraińska Tarcza Powietrzna na następnym spotkaniu w formacie Ramstein, po dalszych konsultacjach ze stroną amerykańską" - dodał ukraiński prezydent na Twitterze.

Wspólna deklaracja Macrona i Zełenskiego w sprawie szkolenia pilotów myśliwców

„My, prezydenci Ukrainy i Republiki Francuskiej spotkaliśmy się dziś w Kiszyniowie na marginesie drugiego szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej i potwierdziliśmy nasze porozumienie, osiągnięte podczas spotkania bilateralnego w Paryżu 14 maja 2023 roku, że Francja przyczyni się do ochrony ludności ukraińskiej przed rosyjskimi uderzeniami za pomocą sprzętu obrony powietrznej” – napisano w deklaracji.

„Zgodnie z ustaleniami na dwunastym spotkaniu w formacie Ramstein 25 maja 2023 roku potwierdziliśmy, że jesteśmy gotowi wprowadzić niezbędne ramy do rozpoczęcia szkolenia ukraińskich pilotów myśliwców zgodnie z potrzebami Sił Powietrznych Ukrainy” – stwierdzono.

„Biorąc pod uwagę równoległe konsultacje ze Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami, poleciliśmy naszym ministrom obrony przygotowanie formalnych ram i mechanizmu szkolenia pilotów i mechaników lotniczych” – wskazano w dokumencie.

Spotkanie w Bulboace było drugim szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej - zawiązanej w 2022 roku platformy służącej lepszej koordynacji politycznej państw kontynentu. Na spotkanie zaproszono przywódców 47 państw, a także przewodniczących instytucji UE.

Sondaż: większość Niemców przeciwna dostawom myśliwców dla Ukrainy Niektóre kraje zachodnie ogłosiły, że dostarczą Ukrainie myśliwce F16. Ukraina chciałaby również niemieckich samolotów bojowych Eurofighter, ale większość Niemców krytycznie odnosi się do tego życzenia - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu DeutschlandTrend telewizji ARD. Zgodnie z wynikami badania 64 proc. obywateli RFN jest przeciwnych dostawom niemieckich myśliwców na Ukrainę, a 28 proc. opowiedziało się za dostarczeniem tego uzbrojenia (plus 5 proc. w porównaniu z sondażem z lutego). 43 procent ankietowanych w badaniu uznało obecne wsparcie Ukrainy bronią za właściwe. Z drugiej strony ponad jedna trzecia (37 procent) uważa, że posuwa się ono za daleko; jest to najwyższy wynik w historii tego pytania w ARD-DeutschlandTrend. Dla 14 procent pytanych wsparcie Ukrainy w postaci broni nie idzie wystarczająco daleko. bml/ ap/

