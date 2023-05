MON pracuje nad rozporządzeniem ws. ewidencji wojskowej

MON planuje zmiany ws. ewidencji wojskowej - na stronach rządowych opublikowano projekt rozporządzenia. Przeorganizowane mają zostać zasady prowadzenia ewidencji żołnierzy zawodowych, odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową oraz rezerwistów; reguluje m.in. prowadzenie ewidencji elektronicznej oraz papierowej. Zmiany mogą dotyczyć ok. 9 mln osób.

Zaproponowane przez MON przepisy regulują prowadzenie ewidencji różnych grup osób o różnym stosunku do wojska - od wszystkich osób, które podlegają kwalifikacji wojskowej (jak podkreślono w Ocenie Skutków Regulacji, to ok. 9 mln osób), po żołnierzy zawodowych. Regulacje dotyczą też żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, ochotników odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową i żołnierzy aktywnej oraz pasywnej rezerwy.

Projekt rozporządzenia wykonuje przepisy obowiązującej od kwietnia ubiegłego roku ustawy o obronie ojczyzny. Przed jej wejściem w życie kwestię ewidencji wojskowej regulowały trzy rozporządzenia MON z maja 2010, października 2010 oraz października 2014; utraciły one moc po wejściu w życie ustawy o obronie ojczyzny.

Ewidencja wojskowa prowadzona będzie podwójnie

W myśl proponowanych w projekcie przepisów ewidencja wojskowa prowadzona będzie dwojako - w postaci elektronicznej bazy danych oraz w postaci papierowej. Za jej prowadzenie odpowiedzialni mają być: szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, szefowie poszczególnych Wojskowych Centrów Rekrutacji, kierownicy odpowiednich komórek (w resorcie obrony) oraz dowódcy poszczególnych jednostek wojskowych.

Za prowadzenie ewidencji w odniesieniu osób podlegających rejestracji, kwalifikacji wojskowej i obowiązkowi służby wojskowej odpowiadać ma szef WCR właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby; tak samo w przypadku osób znajdujących się pasywnej rezerwie oraz osób "podlegających albo spełniających inny rodzaj obowiązku obrony". W przypadku osób zgłaszających się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej jest to szef tego WCR, do którego spłynął wniosek.

W przypadku żołnierzy zawodowych ewidencje prowadzić ma dowódca jednostki, w której dany żołnierz służy; podobnie w przypadku żołnierzy aktywnej rezerwy. Projekt reguluje również ewidencję pracowników resortu obrony narodowej; kwestia ta, jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji, nie była to do tej pory uregulowana.

Wpisaniu do elektronicznej ewidencji nie będą podlegać osoby pracujące w instytucjach związanych z wywiadem - w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz w Służbie Wywiadu Wojskowego.

Zmiany czekają wojskowe dokumenty ewidencyjne

Rozporządzenie określa również dokumenty ewidencyjne, które zawierać będą dane osobowe poszczególnych osób, w tym m.in. karty ewidencyjne czy teczki personalne żołnierzy zawodowych. "Sformalizowanie wzorów dokumentów ewidencyjnych ułatwi prowadzenie ewidencji wojskowej w szczególności po ogłoszeniu mobilizacji, ogłoszeniu stanu wojennego i w czasie wojny" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Do projektu zostały dołączone wzory kart ewidencyjnych dla żołnierzy zawodowych, żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, oficerów rezerwy, pracowników resortu obrony narodowej oraz dla osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, a także wzory m.in. ksiąg ewidencji czy teczek personalnych żołnierzy zawodowych. W proponowanych rozwiązaniach przewidziano również "Kartę poszukiwania", zakładane przez szefów WCR dla osób, które np. nie zgłosiły się na kwalifikację wojskową czy "nie zgłosiły się na wezwanie szefa WCR w sprawach obowiązku obrony Ojczyzny".

Obecnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych. (PAP)

autor: Mikołaj Małecki

