Ewakuowano sześć lotnisk we Francji. To pokłosie niedawnego ataku

Kolejne strajki we Francji. Do pracy nie stawili się m.in. transportowcy i lekarze Francuskie związki zawodowe wezwały w piątek do strajku pracowników transportu publicznego, żądając wyższych zarobków i lepszych warunków pracy w tym sektorze. Strajkują również lekarze pierwszego kontaktu. Około 40 proc. rejsów zostało odwołanych z podparyskiego lotniska Orly z powodu akcji protestacyjnej kontrolerów lotów.