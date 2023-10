Lotniczy paraliż Francji. Ewakuacja na czterech lotniskach

Ewakuacja lotnisk we Francji i Belgii. To pokłosie niedawnego ataku Osiem francuskich lotnisk zostało w środę ewakuowanych z powodu zagrożenia atakami – podał portal France Info, powołując się na źródła policyjne. Ponadto, około południa doszło do ewakuacji portu lotniczego w Ostendzie na północy Belgii - informuje RTL Info.