Ewakuacja krótkich pozycji z CD Projektu. Sesja na GPW pod wpływem TSUE

WIG20 i WIG najlepsze w Europie. GPW odrabia straty z poprzednich sesji Chociaż początek tygodnia na GPW odznaczył się przewagą podaży, mimo rosnących rynków bazowych, to już w środę giełdowe byki szybko nadrabiały dystans, przy dalej dobrym sentymencie do akcji i słabnącym dolarze. Chociaż decyzja Fedu dopiero po zamknięciu sesji w Warszawie, to kolejne dane z USA potwierdzają, że koniec cyklu jest właściwie przesądzony.