Ewakuacja 28 miejscowości przy granicy z Libanem

Joe Biden pojedzie do Izraela? "Decyzja w najbliższych dniach" Prezydent USA Joe Biden rozważa udanie się z wizytą do Izraela - podała w niedzielę agencja AP, powołując się na źródła w prezydenckiej administracji. W poniedziałek do Tel Awiwu po raz kolejny przyleci sekretarz stanu USA Antony Blinken.