Evergrande znów nie spłacił odsetek od obligacji

Już po raz trzeci w ostatnich trzech tygodniach Evergrande nie uregulował na czas zobowiązań wobec posiadaczy swoich obligacji dolarowych - informuje Reuters. Zbliża się koniec okresu karencji, po upływie którego jeden z największych chińskich deweloperów może zostać uznany za niewypłacalnego.

We wtorek minął termin zapłaty odsetek od trzech serii obligacji dolarowych Evergrande. Spółka miała przekazać inwestorom 148 mln dolarów. Jak donosi Reuters, posiadacze papierów informują, że nie otrzymali płatności. Sam gigant nie wydał komunikatu w tej sprawie. Jeśli zobowiązania nie zostaną uregulowane w ciągu 30 dni lub strony nie dojdą do innego porozumienia, spółka zostanie uznana za niewypłacalną.

Ale może się to wydarzyć jeszcze szybciej, ponieważ Evergrande już wcześniej nie wypłacił odsetek posiadaczom dwóch serii swoich obligacji dolarowych. Pierwszy termin minął 23 września, zatem okres karencji mija za niespełna dwa tygodnie.

Grupa jest największym chińskim emitentem długu korporacyjnego denominowanego w dolarach, odpowiada za ok. 16 proc. rynku. Ma do wykupu papiery za ok. 20 mld dol. Inwestorzy wątpią, że odzyskają pełne kwoty - wycena obligacji nierzadko oscyluje poniżej poziomu 30 centów za dolara. Zagranica zdaje sobie sprawę, że jest na końcu długiej kolejki osób, które chcą odzyskać od upadającego giganta to, co im się należy. Oficjalne zobowiązania grupy przekraczają równowartość 300 mld dol. - pozabilansowe mogą opiewać na kolejny bilion juanów (155 mld dol.)

Za tydzień spółka ma przekazać ponad 120 mln juanów posiadaczom jej obligacji juanowych. W przypadku serii papierów denominowanych w "czerwonym", od której odsetki miały zostać wypłacone 23 września, Evergrande i inwestorom udało się osiągnąć porozumienie. Można więc liczyć, że tak będzie również w tym przypadku.

Od ubiegłego tygodnia notowania giełdowe Evergrande oraz jej spółki zależnej Evergrande Services pozostają zawieszone w oczekiwaniu na możliwe ogłoszenie sprzedaży części biznesu zajmującego się zarządzaniem nieruchomościami. Jak informował Reuters, Hopson Development może zapłacić 40 mld dolarów hongkońskich (ponad 5 mld USD) za 51 proc. akcji w Evergrande Services.

