Evergrande zawiesza notowania giełdowe

Evergrande Group oraz jej dwie spółki zależne zawiesiły dziś notowania na giełdzie w Hongkongu. Wstrzymano również handel papierami dłużnymi flagowego podmiotu grupy w Chinach kontynentalnych. Inwestorzy czekają na plan restrukturyzacji giganta oraz wykup zapadających w środę obligacji.

Notowania zostały zawieszone na wniosek spółek do czasu opublikowania przez nie komunikatów zawierających informacje poufne. Evergrande nie wskazała, czego będą one dotyczyć, ale media spekulują, że deweloper może zaprezentować oczekiwany plan restrukturyzacji.

Pod koniec stycznia przedstawiciele spółki dawali sobie na to maksymalnie 6 miesięcy, tymczasem własną propozycję miały do Pekinu wysłać już władze prowincji Guangdong. W lutym prezes Evergrande robił dobrą minę do złej gry, proponując model "business as usual". "Najpierw trzeba w pełni wznowić prace na budowach, potem przywrócić działalność operacyjną, następnie spłacić kolejne długi i wyjdziemy na prostą" - miał wówczas stwierdzić Hui.

Chińskie media donoszą dziś, że jeszcze w tym tygodniu, prawdopodobnie w pierwszej jego połowie, władze spółki mają nakreślić inwestorom założenia planu restrukturyzacji.

W weekend flagowy podmiot grupy z Chin kontynentalnych - Hengda - uzgodnił z wierzycielami przesunięcie spłaty kuponu od obligacji o wartości nominalnej 4 mld juanów, unikając w ten sposób formalnej niewypłacalności w Państwie Środka. Globalne agencje ratingowe uznały Evergrande Group - osobny podmiot prawny niż Hengda - za niewypłacalny w grudniu ubiegłego roku.

W ostatnich miesiącach spółka nie wypłacała kuponów należnym posiadaczom jej obligacji denominowanych w dolarach. W środę ma do wykupu zapadające papiery. A to oznacza, że powinna głębiej sięgnąć do kieszeni - jest zobowiązana do wypłaty inwestorom nie setek milionów dolarów, lecz 2,1 mld dol. Kolejna seria - o wartości 1,5 mld dol. - zapada 11 kwietnia. W obecnych okolicznościach trudno oczekiwać, że "najbardziej zadłużony deweloper świata" ureguluje zobowiązania, co znajduje odzwierciedlenie w rynkowej cenie papierów - za te marcowe inwestorzy są skłonni płacić mniej niż 10 centów za dolara - wynika z notowań na bondsupermart.com.

W ubiegłym roku akcje Evergrande Group zanurkowały o blisko 90 proc. Licząc od początku tego roku są 2,5 proc. nad kreską.

Ostatnio wsparły je - podobnie jak inne chińskie walory - komunikaty płynące z Pekinu. Władze Państwa Środka zapowiedziały rychłe rozwiązanie problemów sektora nieruchomości i wsparcie deweloperów w tranzycji do nowego modelu rozwojowego oraz poinformowały, że na razie nie zamierzają rozszerzać pilotażowego programu opodatkowania nieruchomości na kolejne miasta.