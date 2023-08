Najbardziej zadłużony deweloper na świecie szuka ochrony przed upadłością w USA

Po "czarnym lipcu" w Chinach, kiedy to Państwo Środka rozczarowało danymi, rosnącym bezrobociem wśród młodych i zadyszką, jaką łapią kolejni deweloperzy, krok Evergrande nie powinien zaskakiwać. Wniosek o ochronę przed upadłością w USA pozwoli chronić amerykańskie aktywa giganta nieruchomości.

fot. CARLOS GARCIA RAWLINS / / Reuters

Gdy w posadach chwieje się chiński rynek nieruchomości, a w poważne tarapaty finansowe padają gracze (np. Country Garden poinformował, że straty w pierwszym półroczu szacuje nawet na 7,6 mld dolarów), Evergrande, najbardziej zadłużona firma deweloperska na świecie, pracował nad wielomiliardową umową z wierzycielami. Firma nie spłaciła swoich długów w 2021 roku, co wywołało falę wstrząsów na światowych rynkach finansowych.

W czwartek grupa Evergrande złożyła wniosek o ochronę przed upadłością w nowojorskim sądzie. Ten ruch pozwoli na ochronę amerykańskich aktywów firmy, która pracuje nad restrukturyzacją swoich długów, które wyceniano na ponad 300 mld dolarów. W lipcu firma pokazała zaległe raporty, z których wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat Evergrande straciło łącznie 581,9 mld juanów (około 80 mld dolarów)

Jak na razie deweloper nie chciał komentować wniosku - podaje BBC News. Według informacji zawartych na stronie internetowej dewelopera dział nieruchomości grupy ma ponad 1300 projektów w 280 miastach.

Część największych firm z chińskiego rynku nieruchomości ma problemy ze znalezieniem pieniędzy na dokończenie swoich inwestycji. - Kluczem do rozwiązania tego problemu jest ukończenie ich, ponieważ to spowoduje utrzymania części finansowania - analizuje Steven Cochrane z Moody's Analytics. - Wiele domów czy mieszkań jest już sprzedanych, ale jeśli budowa stanie na dłużej, to kupujący przestaną spłacać kredyty hipoteczne, co jeszcze bardziej obciąży finanse deweloperów - dodaje.

Agata Wojciechowska