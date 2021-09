Evergrande nie spłacił odsetek w terminie

fot. TYRONE SIU / / Reuters

W czwartek minął termin zapłaty odsetek nabywcom obligacji dolarowych wyemitowanych przez Evergrande. Deweloper nie poinformował o uregulowaniu zobowiązań, inwestorzy donoszą, że nie otrzymali pieniędzy. Chińczycy mają jeszcze 30 dni, zanim zostaną uznani za niewypłacalnych.

Wczoraj Evergrande miała zapłacić 83,5 mln dol. odsetek inwestorom, którzy kupili jej obligacje dolarowe o nominalnej wartości 2 mld dol. (obecnie są one wyceniane na ledwie 33 centy za dolara). Jak donosi agencja Reutera, tak się jednak nie stało - sygnały nie nadeszły ani ze strony dewelopera, ani od nabywców jego papierów. Jeśli zobowiązania nie zostaną uregulowane w ciągu 30 dni lub strony nie dojdą do innego porozumienia, spółka zostanie uznana za niewypłacalną.

Grupa jest największym chińskim emitentem długu korporacyjnego denominowanego w dolarach, odpowiada za ok. 16 proc. rynku. Ma do wykupu papiery za ok. 20 mld dol. Inwestorzy wątpią, że odzyskają pełne kwoty - wycena obligacji nierzadko oscyluje poniżej poziomu 30 centów za dolara. Zagranica zdaje sobie sprawę, że jest na końcu długiej kolejki osób, które chcą odzyskać od upadającego giganta to, co im się należy. Zobowiązania grupy przekraczają równowartość 300 mld dol. Kolejne 45 mln dol. odsetek od obligacji dolarowych spółka ma do spłacenia w środę. Najbliższa seria zapada jednak dopiero w marcu przyszłego roku.

Akcje Evergrande notowane na giełdzie w Hongkongu tanieją dziś o ponad 10 proc. po tym, jak wczoraj odbijały o kilkanaście procent. Walory tylko w tym roku straciły ponad 80 proc.

Bloomberg

W środę grupa informowała, że dogadała się z wierzycielami będącymi w posiadaniu obligacji juanowych, od których odsetki miały również zostać uregulowane do wczoraj. Deweloper miał im oddać 232 mln juanów (ok. 36 mln dol.) - z komunikatu spółki nie wynika jednoznacznie, czy dłużnik był w stanie uregulować zobowiązanie gotówką, czy w innej formie, np. mieszkań. Z kolei w poniedziałek firma - zgodnie z zapowiedziami z kręgów rządowych - nie zapłaciła w terminie przynajmniej dwóm dużym chińskim bankom.

Niekontrolowany upadek Evergrande ma potencjał, by stać się zarzewiem kryzysu finansowego w Chinach i za granicą. Pekin ma jednak narzędzia pozwalające uniknąć powtórki Lehman Brothers. Na razie władze wciąż otwarcie nie interweniują, starając się wymusić zmianę modelu gospodarczego Państwa Środka. Ostatecznie to stabilność pozostaje priorytetem Xi Jinpinga, więc zapewne wkrótce zarządzi on największą restrukturyzację w historii ChRL. Reakcja łańcuchowa zostanie powstrzymana, ale sektor nieruchomości czeka dalszy trudny okres, a chiński "cud gospodarczy" utraci dotychczasowe główne paliwo.

Maciej Kalwasiński