Jak do pracy, to do Polski. Najwięcej imigrantów spoza UE wybiera nasz kraj

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Co czwarty wniosek zezwalający na pobyt w Unii Europejskiej obywatelom krajów spoza Wspólnoty rozpatrywany był w Polsce – wynika z danych Eurostat za 2020 r. Spośród 598 tys. rozpatrzonych wniosków przez polskie służby 81,7 proc. dotyczyło zezwoleń na pobyt, o które wnioskowali Ukraińcy. Najwięcej wniosków o status uchodźcy złożyli z kolei Rosjanie.

Jak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat, w 2020 r. spadła liczba złożonych wniosków o pobyt w krajach UE składanych przez obywateli spoza krajów UE. Raport dotyczy tymczasowych i stałych zezwoleń na pobyt wydawanych przez kraje Wspólnoty. Spośród wszystkich krajów członkowskich pozytywnie rozpatrzono 2,2 mln wniosków, a to oznacza, że zanotowano wynik niższy o 706 tys. (24 proc.) w stosunku do liczby wniosków za 2019 r. Jest to pierwszy spadek rok rocznie od 2013 r. Na wyniki na pewno miała wpływ pandemia COVID-19 oraz obostrzenia dotyczące zamknięcia granic przez władze krajów z UE.

Krajem, który w 2020 r. pozytywnie rozpatrzył największą liczbę wniosków, jest Polska. W tym roku przyznano 598 tys. wniosków o zezwolenie na pobyt obywatelom spoza krajów UE, czyli 26 proc. wszystkich wniosków w Unii. Na drugim miejscu znalazły się Niemcy (313 tys., 14 proc.) oraz Hiszpania (312 tys., 14 proc.).

Jak do pracy, to do Polski

Statystykę podzielono na cztery powody, jakie wskazywały osoby ubiegające się o pobyt w krajach UE. Były to sprawy rodzinne, edukacja, praca oraz inne, w tym powody związane z ochroną międzynarodową.

Spośród wszystkich wniosków rozpatrzonych pozytywnie w Polsce 502 300 zezwoleń dotyczyło powodów związanych z zatrudnieniem, a stanowi to 87,5 proc. wszystkich wniosków w rozpatrzonych w naszym kraju w ubiegłym roku. Oznacza to, że co piąta osoba (22 proc.), która zdecydowała się na przyjazd do kraju Unii Europejskiej, motywowana była podjęciem pracy w Polsce.

Najwięcej wniosków motywowanych edukacją wydała Francja (72 700 zezwoleń, tj. 3 proc.) Natomiast liderem wśród krajów wydających zezwolenia ze względów rodzinnych są Niemcy (130 700 zezwoleń, tj. 6 proc.). Nasi zachodni sąsiedzi wydali też najwięcej zezwoleń z uwagi na inne powody, w tym ochronę międzynarodową (153 tys., tj. 7 proc.).

Głównie obywatele Ukrainy, niewielu uchodźców

Nacją, która najliczniej przyjechała do UE, są Ukraińcy. Spośród wszystkich wniosków to 601 200 należało do naszych wschodnich sąsiadów. Polska wydała przy tym 488 900 zezwoleń Ukraińcom, co stanowi 81,7 proc, ze wszystkich pozytywnie rozpatrzonych wniosków za ubiegły rok.

Jak wynika z danych opublikowanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców w 2020 r., w stosunku do 2019 r. zmalała o 32 proc. liczba wniosków cudzoziemców, którzy ubiegali się o ochronę międzynarodową. W 2020 r. o status uchodźcy w Polsce ubiegało się 2,8 tys. osób., głównie Rosjanie (46,7 proc.), Białorusini (14,8 proc.) oraz Ukraińcy (11,5 proc.). Decyzje negatywne otrzymało 2,1 tys. osób. Nieco ponad tysiąc spraw zostało dodatkowo umorzonych, ponieważ wnioskodawcy wyjechali z Polski przed wydaniem decyzji.