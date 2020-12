Eurostat: Polacy przeznaczają co piątą złotówkę na czynsz, prąd i ogrzewanie

fot. Diyana Dimitrova /

Wydatki na czynsz, prąd i ogrzewanie mieszkania pochłaniają ponad 20 proc. budżetu statystycznego Polaka - wynika z danych Eurostatu za 2019 r. I choć to o 0,2 p.p. mniej niż rok wcześniej, nominalnie Polacy wydali na ten cel blisko o 2,5 mld euro więcej.

Wydatki na utrzymanie domu wzrosły

W 2019 r. Polacy na opłaty związane z czynszem i ogrzewanie wydali w sumie 60,9 mld euro (ok. 272,8 mld zł wg kursu z 01.12.2020) – 20,1 proc. wydatków na konsumpcję, które stanowiły także 11,4 proc. PKB. Razem z wydatkami na wyposażenie mieszkania, umeblowanie i utrzymanie – m.in. remonty, kwota ta wyniosła 78,16 mld euro (ok. 350,2 mld zł) – o 3,38 mld euro (ok. 15,1 mld zł) więcej niż w 2018 r.

Wyniki te plasują Polskę w połowie unijnej stawki i poniżej unijnej średniej, która dla obecnych państw członkowskich wyniosła w 2019 r. 23,5 proc., a wliczając Wielką Brytanię 23,9 proc. – nominalnie odpowiednio 1,72 i 2,12 bln euro.

Wydatki na czynsz i ogrzewanie domu w państwach Unii Europejskiej w 2019 r. Państwo Odsetek wydatków konsumpcyjnych [w proc.] Wartość nominalna [w mld euro] Malta 12,1 0,849 Cypr 14,8 2,289 Litwa 15,0 4,192 Chorwacja 16,7 6,261 Portugalia 17,4 24,490 Rumunia 18,2 23,104 Estonia 18,5 2,399 Słowenia 19,0 4,758 Grecja 19,7 26,638 Bułgaria 19,9 7,054 Węgry 20,2 13,747 Polska 20,3 58,497 Łotwa 21,0 3,593 Hiszpania 21,9 159,451 Austria 22,3 44,486 Włochy 22,5 242,454 Belgia 23,9 54,321 Niemcy 24,0 400,906 Holandia 24,1 80,880 Luksemburg 24,2 4,843 Irlandia 25,1 24,031 Szwecja 25,8 53,203 Wielka Brytania 25,8 384,565 Francja 26,1 324,282 Czechy 26,5 26,945 Dania 28,0 33,973 Słowacja 28,2 14,088 Finlandia 28,6 33,738 Unia Europejska – 27 państw (bez Wielkiej Brytanii) 23,5 1 675,472 Unia Europejska – 28 państw 23,9 2 060,037 Źródło: Eurostat; opracowanie: Bankier.pl

Powyżej unijnej średniej znalazło się dwanaście państw. Utrzymanie domu pochłaniało największą część domowego budżetu w Finlandii (28,8 proc.), Słowacji (28,4 proc.), Danii (27,9 proc.) i Czechach (26,4 proc.). Nominalnie najwięcej na czynsze i ogrzewanie wydali łącznie Niemcy – 410,92 mld euro (23,9 proc.). Obywatele Wielkiej Brytanii, która w 2019 r. należała jeszcze do Unii Europejskiej, wydali w ubiegłym roku 395,59 mld euro (25,8 proc.), a Francuzi 332,11 mld euro (26,2 proc.).

Wydatki na czynsze i ogrzewanie mieszkań stanowiły najniższy odsetek całej puli wydatków w wyspiarskich państwach – na Malcie (12,3 proc.) i Cyprze (15,6 proc.), gdzie odnotowano także najwyższy wzrost względem 2018 r. (o 0,8 p.p.).

Ile Polacy wydali na konsumpcję?

Drugą, po wydatkach na utrzymanie mieszkania, pozycją obciążającą budżet polskich gospodarstw domowych w 2019 r. były wydatki na jedzenie i napoje niealkoholowe (16,4 proc.). Nominalnie Polacy wydali na ten cel 49,91 mld euro (ok. 223,6 mld zł).

Wydatki polskich gospodarstw domowych w 2019 r. Rodzaj wydatków Odsetek wydatków konsumpcyjnych [w proc.] Wartość nominalna [w mld euro] Jedzenie i napoje niealkoholowe 16,4 49,91 Alkohol, papierosy i inne używki 6,1 18,53 Odzież i obuwie 5,3 15,98 Czynsz i ogrzewanie domu 20,1 60,91 Meble i wyposażenie domu 5,7 17,25 Zdrowie 5,9 17,82 Transport 12,8 39,02 Komunikacja 2,1 6,47 Rekreacja i kultura 8,2 25,03 Edukacja 1,0 3,05 Restauracje i hotele 3,7 11,19 Pozostałe 12,7 38,54 Źródło: Eurostat; opracowanie: Bankier.pl

Transport pochłonął 12,8 proc. domowych budżetów przeznaczonych na konsumpcję (39,02 mld zł), z kolei wydatki na rekreację i kulturę stanowiły 8,2 proc. (25,03 mld euro).

Łącznie w 2019 r. Polacy na konsumpcję wydali 303,7 mld euro (ok. 1,36 bln zł) – o 5,3 proc., a nominalnie o 15,38 mld euro (ok 68,9 mld zł) więcej.