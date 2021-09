Eurostat: W Polsce na nauczyciela przypada niespełna 10 uczniów

fot. Qilin's prance Filmmaker / / Shutterstock

Na jednego nauczyciela szkoły podstawowej w Polsce przypadało średnio 9,6 uczniów – wynika z danych Eurostatu za 2019 r. Jak wypadamy na tle reszty krajów Unii Europejskiej? Zamykamy zestawienie, ale to nie powód do wstydu.

Z danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że w krajach Unii Europejskiej na jednego nauczyciela na poziomie szkolnictwa podstawowego przypadało średnio 13,5 ucznia. Jest to średnia za 2019 r., w którym to pracowało 2 mln nauczycieli, z czego 85 proc. stanowiły kobiety, a 15 proc. mężczyźni. W tym samym czasie do szkół uczęszczało 24,5 mln uczniów we wszystkich krajach członkowskich. Średnia za 2019 r. jest niższa niż w 2018 r.

Średnia liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela na poziomie szkolnictwa podstawowego w UE. (Eurostat)

Najmniej uczniów na jednego nauczyciela przypadało w Grecji (8,5) oraz Luksemburgu (9). Polska uplasowała się na trzecim miejscu z wynikiem 9,6 uczniów na jednego nauczyciela. Niska średnia może świadczyć o szerokiej kadrze nauczycielskiej mogącej poświęcić więcej czasu podopiecznym. W badaniu jednak nie uwzględniono liczby godzin, jaką nauczyciele poświęcają swoim uczniom.

NIK po raz pierwszy skontrolował pracę nauczycieli Niemal połowa dyrektorów szkół, którzy wzięli udział w badaniu kwestionariuszowym NIK, deklarowała problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników i w roku szkolnym 2018/2019, i 2020/2021. Najtrudniej było pozyskać nauczycieli fizyki (33 proc.) i matematyki (32 proc.), nauczycieli chemii (24 proc.), języka angielskiego (20 proc.) i informatyki (18 proc.). Najczęściej dyrektorzy szkół rozwiązywali ten problem we własnym zakresie, przydzielając innym nauczycielom nadgodziny lub publikując ogłoszenia.

Na drugim biegunie, z największymi współczynnikiem, znalazły się Czechy. U naszych południowych sąsiadów średnia wyniosła 18,7. Wyższą miały jedynie Francja (18,8) oraz Rumunia (19,4).

Zarobki nauczycieli w Polsce

Najliczniejsza grupa nauczycieli to osoby z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym – stanowią oni ok. 96 proc. wszystkich nauczycieli. Wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 2949 zł brutto, nauczyciela kontraktowego – 3034 zł brutto, nauczyciela mianowanego – 3445 zł brutto i nauczyciela dyplomowanego – 4046 zł brutto.

W grupie nauczycieli z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym i wynagrodzenie stażysty wynosi 2818 zł brutto, nauczyciela kontraktowego – 2823 zł brutto, nauczyciela mianowanego – 3002 zł brutto, a nauczyciela dyplomowanego – 3523 zł brutto.

W grupie nauczycieli z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz z innym wykształceniem, a także wynagrodzenie stażysty wynosi – 2800 zł brutto, nauczyciela kontraktowego – 2818 zł brutto, nauczyciela mianowanego – 2638 zł brutto, nauczyciela dyplomowanego – 3079 zł brutto.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, którego minimalną wysokość określa minister edukacji w rozporządzeniu, nauczyciele otrzymują też dodatki:

za wysługę lat,

funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej, dla opiekuna stażu, dla wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy, nauczyciela konsultanta),

motywacyjny,

za warunki pracy,

za uciążliwość pracy,

nagrodę jubileuszową,

nagrodę ze specjalnego funduszu nagród,

dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),

odprawę emerytalno-rentową

odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

AB