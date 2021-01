Eurostat: Co trzeci Polak żyje w przeludnionym mieszkaniu

fot. Okayanstvo /

W 2019 r. 37,6 proc. Polaków żyło w przeludnionych mieszkaniach – wynika z danych Eurostatu. I choć w ciągu roku wskaźnik ten obniżył się w Polsce o 1,6 pp. a w ciągu 10 lat o blisko 10 pp., wciąż jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej.

Zgodnie z metodologią Eurostatu, przeludnione mieszkanie to takie, w którym co najmniej jeden pokój nie przypada na: dwoje dorosłych będących w związku, osobę dorosłą żyjącą samotnie, parę dzieci do 12 roku życia oraz parę dzieci tej samej płci w wieku od 12 do 17 lat.

W mieszkaniach niespełniających tych warunków w 2019 r. żyło 37,6 proc. Polaków, czyli ok. 14,3 mln osób. Dla porównania, średnia dla wszystkich państw Unii Europejskiej była ponad dwukrotnie niższa i wyniosła 17,2 proc.

Odsetek osób żyjących w przeludnionych mieszkaniach Państwo 2018 r. [w proc.] 2019 r. [w proc.] Zmiana r/r [w pp.] Rumunia 46,3 45,8 -0,5 Łotwa 43,4 42,2 -1,2 Bułgaria 41,6 41,1 -0,5 Chorwacja 39,3 38,5 -0,8 Polska 39,2 37,6 -1,6 Słowacja 35,5 34,1 -1,4 Grecja 29,2 28,7 -0,5 Włochy 27,8 28,3 +0,5 Litwa 22,8 22,9 +0,1 Węgry 20,1 20,3 +0,2 Szwecja 15,2 15,6 +0,4 Czechy 15,7 15,4 -0,3 Austria 13,5 15,1 +1,6 Estonia 12,6 13,9 +1,3 Słowenia 12,5 11,6 -0,9 Dania 9,2 10 +0,8 Portugalia 9,6 9,5 -0,1 Belgia 5,7 8,1 +2,4 Niemcy 7,4 7,8 +0,4 Francja 8,2 7,7 -0,5 Finlandia 7,3 7,7 +0,4 Luksemburg 8,4 7,1 -1,3 Hiszpania 4,7 5,9 +1,2 Holandia 4,1 4,8 +0,7 Malta 3,4 3,7 +0,3 Irlandia 2,7 3,2 +0,5 Cypr 2,5 2,2 -0,3 UE 17,1 17,2 +0,1 Źródło: Eurostat, opracowanie: Bankier.pl

Większy odsetek przeludnionych mieszkań odnotowano jedynie w czterech państwach UE. W Rumunii w przeludnionych mieszkaniach żyło w 45,8 proc. osób, na Łotwie 42,2 proc., w Bułgarii 41,1 proc. a w Chorwacji 38,5 proc.

Problem przeludnionych mieszkań mógł stać się jeszcze dotkliwszy w 2020 r., w związku z pandemią koronawirusa, która ograniczyła mobilność Europejczyków, a znaczną część z nich zmusiła do zdalnej pracy, dzieci zaś do zdalnej nauki.

Na drugim biegunie w 2019 r. znalazł się Cypr, gdzie w przeludnionych domach żyło 2,2 proc., a także Irlandia (3,2 proc.) oraz Malta (3,7 proc.).

Od dziesięciu lat w Polsce odsetek osób żyjących w przeludnionych mieszkaniach systematycznie spada. Względem 2018 r. wskaźnik ten spadł o 1,6 pp., co było najlepszym wynikiem w Unii Europejskiej. Na Słowacji spadek w skali roku wyniósł 1,4 pp. (z 35,5 na 34,1 proc.), a w Luksemburgu 1,3 pp. (z 8,4 na 7,1 proc.).

Porównując dane z 2019 r. z odnotowanymi w 2010 r., wskaźnik dla Polski obniżył się o 9,9 pp. Jeszcze w 2010 r. w mieszkaniach o niewystarczającej powierzchni żył bowiem niemal co drugi Polak (47,5 proc.). Największy postęp w tej dziedzinie poczyniono w tym czasie na Węgrzech oraz w Estonii, gdzie odsetek osób żyjących w przeludnionych mieszkaniach spadł o ok. 26 pp., by w 2019 r. wynieść odpowiednio 20,3 proc. i 13,9 proc.

Odwrotna tendencja miała miejsce we Włoszech i w Belgii, gdzie wskaźnik w porównaniu z 2010 r. wzrósł o 4 pp. – odpowiednio do 28,3 proc. i 8,1 proc.