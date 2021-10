Europol: Wyzysk pracowników sezonowych w winnicach na terenie UE

fot. Palatinate Stock / / Shutterstock

Wśród pracowników sezonowych w winnicach na terenie UE odnaleziono ofiary handlu ludźmi, a ich praca odbywała się w złych warunkach i za niską płacę - poinformował Europol we wtorkowym komunikacie. Unijne organy ścigania przeprowadziły inspekcje w setkach miejsc zajmujących się uprawą winorośli i produkcją wina.

Policyjna agencja Unii Europejskiej zidentyfikowała 54 osoby podejrzane o handel ludźmi we Włoszech, Francji, Hiszpanii i na Litwie; osiem osób aresztowano we Francji, cztery w Hiszpanii. Wszczęto 126 śledztw w sześciu państwach, większość we Francji.

W rezultacie przeprowadzonych 9-16 września inspekcji w winnicach, służby podejrzewają, że ponad 250 osób mogło paść ofiarą wyzysku. "Wyzyskiwanie pracowników to bardzo dochodowa działalność kryminalna" - oświadczył Europol.

Podczas jednej z operacji we Francji rozbito siatkę przestępczą, której działalność pozbawiła pracowników, ale także urząd podatkowy około 5 mln euro.

