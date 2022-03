Europejski Kongres Gospodarczy: Jak skutecznie pomóc Ukrainie?

/ Europejski Kongres Gospodarczy

Nieco ponad miesiąc został do startu jednego z najważniejszych w Polsce spotkań poświęconych gospodarce. W tym roku uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego pochylą się przede wszystkim nad wpływem wojny na sytuację ekonomiczną. Właśnie ruszyła rejestracja dla wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału. Bankier.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Atak Rosji na Ukrainę spowodował, że prognozy, przewidywania i założenia, które jeszcze miesiąc temu były obowiązujące, trzeba zrewidować i sformułować na nowo. Wojna wymusza na politykach i ekspertach gospodarczych wypracowanie scenariuszy rozwoju sytuacji oraz propozycji konkretnych działań. Jakie propozycje zrodzą się w dniach 25-27 kwietnia w ramach EKG?

Europejski Kongres Gospodarczy





Organizatorzy 14. edycji wydarzenia zdecydowali się gruntownie przebudować jego agendę. Przede wszystkim nie zabraknie paneli dotyczących wojny na Ukrainie i jej wpływu na gospodarkę. Na uczestników EKG czeka blisko 150 debat, prezentacji i wystąpień, które rozwijają pięć głównych nurtów tematycznych:

Wojna w Europie; Plan dla Ukrainy; Zielona transformacja i odbudowa gospodarki; Globalny handel i geopolityka; digitalizacja; Nauka i kompetencje w zmieniającym się świecie.

Tegoroczny program został dostosowany do wyzwania, przed którym stanęła nie tylko Ukraina, ale cały wolny świat. Wydarzenie będzie do omówienia kluczowych problemów związanych z sytuacją w Ukrainie, a wnioski z dyskusji mogą stać się fundamentem tworzenia planów na najbliższą przyszłość i tych długoterminowych. Organizatorzy zapraszają wszystkich przedsiębiorców, w tym firmy w różny sposób związane z Ukrainą, inwestorów, eksporterów, a także młody polski biznes, organizacje gospodarcze, samorządy i ekspertów, by podzielili się z nami pomysłami, jak skutecznie pomóc Ukrainie.

W ciągu 3 dni i kilkudziesięciu sesji uczestnicy spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie, jak skutecznie, racjonalnie i efektywnie wspierać naszych sąsiadów. Nie zabraknie dyskusji nad wyzwaniami, jakie niesie za sobą agresywna polityka Rosji oraz jej wpływ na energetyczny ład w Europie. Jak uniezależnić się od importu paliw kopalnych z Rosji? Czy założenia zielonej transformacji sektora energii i całej gospodarki są ciągle aktualne i realne do wypełnienia? Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy katowickiego wydarzenia. Pojawią się również analizy wpływu obecnych wydarzeń na takie sektory gospodarki, jak logistyka, handel czy digitalizacja. Czy i w jaki sposób można poprawić systemy zarządzania ryzykiem i odporność poszczególnych gospodarek na perturbacje związane z konfliktem zbrojnym? Nie zabraknie także sesji i długo i krótkoterminowym wpływie wojny na Ukrainie na sytuację finansów publicznych, inflację, wzrost gospodarczy czy kondycję rynku kapitałowego.

W czasie tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędzie się także sesja „#StandforUkraine – firmy, na które można liczyć”. Inicjatywa ma na celu przedstawienie przedsiębiorstw, które wykazały się zaangażowaniem w pomoc uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy. Zaprezentowane będą pomysły na wsparcie uchodźców w zaspokajaniu ich potrzeb oraz ułatwieniu integracji nad Wisłą.

Największą w Europie Centralnej debatę o przyszłości europejskiej gospodarki zaplanowano w dniach 25-27 kwietnia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Trwa rejestracja dla uczestników na stronie eecpoland.eu.

GM