Europejski Kongres Finansowy 2023 na żywo. Buda: Inflacja jest nadal bardzo wysoka, ale buduje pewien optymizm

[14:59]

Kiedyś, żeby kogoś zatrudnić, wymagaliśmy ukończonych studiów i dyplomu. Dziś absolwent uczelni technicznej, który nie pracuje gdzieś od 2. roku studiów, to jest rzadki przypadek i prawdopodobnie taka osoba będzie miała problem ze znalezieniem dobrej pracy - mówi o nowym pokoleniu inżynierów w Polsce Karol Mazurek, dyrektor zarządzający Accenture.

[14:50] Na panelu "Polska dolina inżynierów i technologii - sfera marzeń czy rzeczywistość" obecna jest redaktor naczelna Malwina Wrotniak.

Mamy dzisiaj w Polsce największe w Europie Centralnej zaplecze inżynierów pracujących w firmach IT - jest ich 410 tysięcy. Około 70 proc. z nich jest zatrudnionych przez zagraniczne firmy. Usługi informatyczne produkujemy głównie nie dla siebie, głównie na zewnątrz- podaje we wprowadzeniu do panelu "Polska dolina inżynierów i technologii - sfera marzeń czy rzeczywistość" Magda Dziewguć z Google Cloud Poland. E-commerce w Polsce jest już bardziej zaawansowany niż w Niemczech czy we Włoszech, choć są to rynki bardziej dojrzałe - podaje dalej Magda Dziewguć.

[14:40] Minister Buda podczas wystąpienia otwierającego EKF 2023 w Sopocie: Inflacja jest nadal bardzo wysoka, ale buduje pewien optymizm

- Od momentu COVID-19 nie ma prognoz gospodarczych dłuższych niż 6 miesięcy, niż 12 miesięcy. Jeśli się pojawiają, to one się nie sprawdzają. Ciężko planować scenariusz z dłuższym wyprzedzeniem nawet w perspektywie średnioterminowej" - mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Jego zdaniem, ważne jest, żeby podejmować działania takich strategii, nawet krótkie nieplanowane działania, które wynikają z polityki reakcyjnej na to, co się dzieje. "Jeszcze w styczniu 2022 roku mieliśmy kompletnie inną perspektywę w stosunku do marca i dramatu w związku z wojna w Ukrainie. I podobnie było zimą, na początku wiosny kiedy rozpoczął się COVID-19" - stwierdził.

Minister podkreślił, że 2023 rok jest trudny z punktu widzenia gospodarczego. "To, co jest dla nas największym problemem, to oczywiście jest inflacja" - ocenił. "Trzeci miesiąc z rzędu, na jaki zapowiada się maj po wstępnych szacunkach GUS, który wskazuje na to, że mamy wyraźny spadek nawet powyżej procenta - z 14,7 proc. do 13 proc. rok do roku - pokazuje, że jesteśmy w mocnym trendzie spadkowym" - podał minister Buda.

"Inflacja jest nadal bardzo wysoka, ale buduje pewien optymizm [...] Gdyby te prognozy większości ekonomistów sprawdziły się i osiągnęlibyśmy poniżej 10 procentów w całym roku 2023, to myślę, że byłoby to bardzo pozytywne" - stwierdził.

W swoim wystąpieniu minister Buda podał, że w Polska i Czechy mają najniższe wyniki bezrobocia w Unii Europejskiej. W Polsce jest - jak zaznaczył - 17 mln osób czynnych zawodowo. "Nie było w historii wolnej Polski takiego wyniku. To jest też historycznie wysoka aktywizacja zawodowa" - mówił w trakcie otwarcia Europejskiego Kongresu Finansowego.(PAP)

[12:50] ING przetarł szlaki. KNF: kolejne banki też wprowadzą hipoteki oparte o WIRON

[11:50] Szef KNF: Banki są przygotowane na negatywny wyrok TSUE ws. franków

Przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji pojawiły się już pierwsze wypowiedzi ekspertów. Niestety nie są one zbyt optymistyczne dla Polski. Konsumpcja będzie szorowała po dnie, wracając do fatalnych odczytów rodem z lat 90., prognozy deficytów są jedynie nieznacznie niższe niż wzrost PKB, a taka sytuacja jest nie do utrzymania na dłuższą metę, zaś inflacja skumulowana w latach 2022-2026 wyniesie prawie 50 proc. rdr. Oznacza to, że z każdego złotego z początku 2022 do końca 2026 "wyparuje" 1/3 wartości".

