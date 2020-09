Europejski Bank Centralny nie obniżył stóp procentowych

FORUM

Europejski Bank Centralny podtrzymał obietnicę utrzymania bez zmian ekstremalnie niskich stóp procentowych w eurolandzie. Same stopy pozostały bez zmian, na rekordowo niskim poziomie.



- Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym, jak i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00 proc., 0,25 proc. oraz -0,50 proc. – czytamy we wrześniowym komunikacie po posiedzeniu Rady Prezesów, organu decydującego o stopach procentowych w strefie euro.

Treść komunikatu nie różni się zatem od przedstawionej w lipcu. Powtórzono równocześnie słowa zapewnienia dotyczące utrzymywania niskich stóp tak długo, jak będzie to konieczne.

- Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2% – napisało kierownictwo Europejskiego Banku Centralnego.

Inwestorzy nie oczekiwali od EBC cięcia stóp procentowych. Warto przypomnieć, że EBC po raz ostatni obniżył stopy we wrześniu 2019 r. Ich poziom jest obecnie najniższy w historii.

Zamiast ciąć stopy, EBC woli używać innych narzędzi. Na czerwcowym posiedzeniu zapadła decyzja o zwiększeniu skali programu pandemicznych zakupów obligacji (PEPP) o kolejnych 600 mld euro, do 1,350 bln euro. W lipcu kwota ta została utrzymana bez zmian, co również wpisywało się w oczekiwania rynku. Horyzont zakupów w ramach programu obejmuje okres przynajmniej do czerwca 2021 r. lub tak długo, jak będzie to konieczne.

- Rada Prezesów będzie prowadzić zakupy netto aktywów w ramach programu PEPP co najmniej do końca czerwca 2021 roku, a w każdym razie dopóki nie uzna, że kryzysowa faza pandemii koronawirusa dobiegła końca - napisano w komunikacie.

Lagarde: przyglądamy się umocnieniu euro

W trakcie konferencji prasowej, prezes Christine Lagarde zaprezentowała nowy zestaw prognoz makroekonomicznych. EBC spodziewa się, że w tym roku inflacja wyniesie 0,3 proc., w przyszłym 1 proc., a w 2022 r. 1,3 proc. Z kolei PKB ma w tym roku spaść o 8 proc., a w latach kolejnych odbić odpowiednio o 5 i 3,2 proc.

ECB President Christine Lagarde introduces the baseline GDP and inflation outlook for the euro area. pic.twitter.com/KI3V38k3ro — European Central Bank (@ecb) September 10, 2020

- Rada Prezesów omawiała umocnienie się euro. Jak wiadomo jednak, nie mamy żadnego poziomu kurs walutowego, w który celujemy. Naszym mandatem jest stabilność cen. Jeżeli umocnienie euro wywiera negatywny wpływ na ceny, to musimy bacznie się temu przyglądać. Dlatego też szeroko o tym dziś mówiliśmy – powiedziała Lagarde.'

W czasie konferencji prezes Lagarde, kurs EUR/USD ruszył w górę, rosnąc z 1,184 do blisko 1,19 USD.

Transmisja konferencji:

