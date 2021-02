Europejczycy przystopowali z wydatkami, Polacy wśród wyjątków

fot. Minerva Studio / Shutterstock

Eurostat podsumował trendy w wydatkach i oszczędnościach europejskich gospodarstw domowych w III kw. 2020 r. Polska wyróżniła się jako jeden z dwóch krajów, w którym wydatki konsumentów wzrosły rok do roku.

Stopa oszczędności w gospodarstwach domowych w UE w III kw. 2020 r. była o 4,5 pp. wyższa niż rok wcześniej, informuje Eurostat. Wprawdzie dynamika wzrostu tego wskaźnika wyhamowała w porównaniu z pandemicznym drugim kwartałem zeszłego roku, ale pozostawała na relatywnie wysokim poziomie. Gospodarstwa domowe oszczędzały więcej niż w III kw. 2019 r. we wszystkich analizowanych krajach, a największy wzrost stopy oszczędności odnotowano w Holandii (+7,9 pp.) oraz Danii (+7,7 pp.).

Przypomnijmy, że stopa oszczędności wyliczana jest jako relacja pomiędzy oszczędnościami brutto gospodarstw domowych a dochodem rozporządzalnym brutto. Pokazuje, jakiej części dochodu konsumenci nie przeznaczyli na wydatki. Jak wskazuje Eurostat, główną przyczyną wzrostu stopy oszczędności był spadek wydatków konsumpcyjnych przy jednoczesnym niewielkim (+1,5 proc.) wzroście dochodów rok do roku (w czym pewną rolę odegrały także „kryzysowe” transfery).

Zmiana rok do roku dochodu do dyspozycji brutto oraz wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych (w proc.) oraz stopy oszczędności gospodarstw domowych (w pp.) - danie nieodsezonowane, za III kw. 2020 r. / Eurostat

Z danych urzędu wynika, że w większości krajów wzrost stopy oszczędności rok do roku w III kw. 2020 r. był niższy niż kwartał wcześniej. Odpowiadało za to odbicie w wydatkach konsumpcyjnych po pierwszej fali pandemii. Nadal jednak gospodarstwa domowe w znakomitej większości krajów unijnych wydawały mniej niż w III kw. 2019 r. Wyjątkiem była Polska, w której wydatki konsumentów wzrosły rok do roku o 3,8 proc. Podobne zjawisko zaobserwowano w Portugalii, ale różnica w porównaniu z III kw. 2019 r. wyniosła zaledwie +0,2 proc.

MK