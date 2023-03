Europa zbroi się na potęgę. Ukraina stała się trzecim największym importerem broni na świecie

Biały Dom: USA nie dążą do bezpośredniej wojny z Rosją Prezydent USA Joe Biden dał do zrozumienia, że USA "nie dążą do bezpośredniej wojny z Rosją" - poinformował cytowany przez agencję Associated Press pragnący zachować anonimowość urzędnik Białego Domu przed zapowiedzianą na środę wizytą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie.