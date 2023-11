Europa walczy z Metą. Koniec spersonalizowanych reklam na Facebooku i Instagramie

Firma Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, nie może już wyświetlać spersonalizowanych reklam w krajach europejskich, zdecydowała Europejska Rada Ochrony Danych (EROD).

fot. Paparacy / / Shutterstock

Meta musi zaprzestać wyświetlania reklam opartych na zachowaniach użytkowników w internecie, ponieważ są one sprzeczne z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności. Taką decyzję podjęła 27 października Europejska Rada Ochrony Danych na wniosek urzędów ochrony danych osobowych w Holandii i Norwegii. Decyzja została podana do publicznej wiadomości w środę.

„Meta śledzi, co publikujesz, na co klikasz lub lubisz na Facebooku i Instagramie, i wykorzystuje te informacje do oferowania spersonalizowanych reklam. Niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych milionów ludzi na Facebooku jest dla tej firmy modelem biznesowym” – oznajmił Aleid Wolfsen, szef holenderskiego urzędu ochrony danych osobowych i wiceprzewodniczący EROD.

Zdaniem Wolfsena decyzja europejskiego regulatora spowoduje, iż prywatność użytkowników platform koncernu Meta będzie teraz lepiej chroniona.

Europejska siedziba spółki-matki Facebooka i Instagrama znajduje się w Irlandii i w związku z tym EROD polecił organowi regulacyjnemu w tym kraju podjęcie w ciągu dwóch tygodni działań zapewniających przestrzeganie zakazu.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP)

apa/ fit/ pr/