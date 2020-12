Premier, pielęgniarki, lekarze i emeryci. Europa się szczepi

W niedzielę 27 grudnia 2020 r. w większości krajów Unii Europejskiej, w tym w Polsce ruszają programy szczepień przeciwko Covid-19. Natomiast już wczoraj zostali zaszczepieni pierwsi obywatele Węgier, Niemiec i Słowacji.

W Czechach jako pierwszy zaszczepił się premier

Premier Andrej Babisz został w niedzielę zaszczepiony jako pierwsza osoba w kraju przeciwko Covid-19 w ramach unijnej kampanii szczepień, która rozpoczęła się w niedzielę. Pierwsza partia 10 tys. szczepionek firm Pfizer i BioNTech dotarła do Czech w sobotę.

/ fot. DAVID W CERNY / Reuters

Szczepionki przekazano do czterech szpitali w Pradze i trzech w Brnie. Tam właśnie prowadzone są szczepienia pierwszej fazy.

Przed rozpoczęciem kampanii dobrowolnych, darmowych szczepień Andrej Babisz powiedział, że szczepionka jest nadzieją na powrót do normalności. Premier poinformował także, że po zwiększeniu zamówienia w firmach Pfizer i BioNTech Republika Czeska otrzyma łącznie osiem milionów dawek szczepionki. W ocenie premiera kampania szczepień potrwa dziewięć miesięcy. Więcej przeczytasz tutaj.

Przeczytaj także Pierwsza osoba w Polsce została zaszczepiona przeciwko Covid-19

Szczepienia na Litwie

W ramach przeprowadzanej od niedzieli w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej kampanii szczepień zostali już zaszczepieni lekarze wirusolodzy pracujący z chorymi na Covid-19 w szpitalach w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Szawlach i Poniewieżu - podały media.

W najbliższych dniach zaszczepionych zostanie łącznie 9750 przedstawicieli litewskiego personelu medycznego.

"To cud Bożego Narodzenia, który przezwycięży pandemię" - powiedziała Jolanta Litvinine, przełożona pielęgniarek w szpitalu w Kownie, która została tam zaszczepiona jako pierwsza. Podkreśliła, że procedura nie była bolesna, a ona sam czuje się dobrze. "Żyjemy w XXI wieku, powinniśmy zaufać nauce" - podkreśliła.

Pierwsza partia szczepionki przeciwko Covid-19 wyprodukowanej przez firmy Pfizer i BioNTech w ilości 9750 dawek dotarła na Litwę w sobotę. Zgodnie z decyzją władz pierwszą grupą objętą szczepieniami są pracownicy służby zdrowia.

Kolejne partie szczepionek zostaną dostarczone na Litwę 29 grudnia i na początku stycznia.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy planuje się zaszczepić personel medyczny, następnie szczepiony będzie personel domów opieki społecznej i ich pensjonariusze, po czym rozpoczną się szczepienia osób przewlekle chorych i tych, które przekroczyły 65. rok życia.

Hiszpania: inauguracja szczepień przeciwko Covid-19

Niedziela jest pierwszym dniem kampanii szczepień przeciwko Covid-19 w Hiszpanii. Kampania, która rozpoczęła się równolegle w 27 krajach UE, w Hiszpanii została zainicjowana w Guadalajarze w środkowej części kraju, gdzie mieści się centrum logistyczne firmy Pfizer.

W Guadalajarze znajduje się centrum logistycznego amerykańskiego koncernu farmaceutycznego, który wraz z firmą BionTech opracował preparat. Szczepienia są tam prowadzone w miejscowym domu spokojnej starości. W pierwszej grupie zaszczepionych byli seniorzy przebywający w tym ośrodku oraz jego personel.

Wczesnym rankiem w niedzielę zaszczepiono 40-letnią pracownicę ośrodka oraz jej 96-letnią podopieczną.

Relacjonujący początek szczepień portal Info Libre odnotował, że zgodnie z planami służb medycznych do Hiszpanii w ciągu pierwszych 12 tygodni od rozpoczęcia szczepień powinno dotrzeć 4,5 mln dawek preparatu opracowanego przez firmy Pfizer i BionTech.

W ciągu najbliższych dni priorytetem dla hiszpańskich służb medycznych w kampanii szczepień będą pracownicy służby zdrowia, szczególnie osoby pracujące na oddziałach zakaźnych, w pogotowiu ratunkowym oraz personel medyczny zatrudniony na OIOM-ach.

Podopieczni domów spokojnej starości, a także zatrudniony w tych placówkach personel to następna w kolejności grupa, która będzie poddawana szczepieniom.

Zgodnie z planem ministerstwa zdrowia Hiszpanii ogólnokrajowy program szczepień będzie realizowany równocześnie w 13 tys. placówek służby zdrowia, zlokalizowanych zarówno w dużych aglomeracjach miejskich, jak i na prowincji.

Pierwszy transport szczepionek przeciwko Covid-19 dotarł do Hiszpanii w sobotę wczesnym rankiem do magazynu firmy Pfizer w Guadalajarze. Następnie dostarczone dawki rozdystrybuowano do wszystkich regionów kraju.

W transporcie szczepionek do najbardziej oddalonych regionów kraju pomagało hiszpańskie wojsko. Dzięki wsparciu sił zbrojnych do sobotniego wieczora szczepionki trafiły na archipelagi Balearów i Wysp Kanaryjskich, a także do północnoafrykańskich enklaw Hiszpanii: Ceuty i Melilli.

Włochy: zaczęły się szczepienia przeciwko koronawirusowi

"Mówię to prosto z serca: zaszczepcie się" - powiedziała 29-letnia pielęgniarka z rzymskiego szpitala zakaźnego Clauda Alivernini, która jako jedna z pierwszych osób we Włoszech została w niedzielę rano zaszczepiona przeciwko Covid-19.

/ fot. INVITALIA - MINISTERO DELLA SALU / Reuters

Pielęgniarka otrzymała preparat w szpitalu Spallanzani, który jest od początku epidemii na pierwszej linii walki z koronawirusem. To tam przyjęto pod koniec stycznia dwoje zakażonych turystów z chińskiego miasta Wuhan.

Alivernini nie tylko pracuje w tej placówce, ale także opiekuje się osobami starszymi w ich domach.

Po zaszczepieniu podkreśliła: "Mam świadomość tego, że dziś jest ważny i decydujący dzień. Nauka i medycyna jako jedyne pozwolą nam wyjść z tego wirusa".

Również w Genui pierwszą zaszczepioną osobą była pielęgniarka.

Premier Giuseppe Conte napisał na Twitterze w dniu inauguracji szczepień: "Dzisiaj Włochy się budzą. Ta data pozostanie na zawsze w pamięci. Zaczynamy od pracowników służby zdrowia i najsłabszych warstw, by potem rozszerzyć na całą populację możliwość osiągnięcia odporności i definitywnie pokonać tego wirusa".

Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia arcybiskup Vincenzo Paglia powiedział: "To światło, które zapala się w dotąd bardzo ciemnym tunelu".

Przedstawiciel Watykanu zastrzegł zarazem, że wymaga to "wielkiej odpowiedzialności".

"Po to, by szczepionka była naprawdę gestem miłości, jak podkreślił papież, musi być dostępna dla wszystkich i we wszystkich krajach" - dodał abp Paglia. Zapewnił, że także on się zaszczepi.

Portugalia: początek ogólnokrajowych szczepień w szpitalu w Porto

W niedzielę rano w znajdującym się w Porto szpitalu Sao Joao ruszył podobnie jak w innych krajach UE portugalski program szczepień przeciwko Covid-19. Do końca dnia w placówce tej powinno zostać zaszczepionych ponad 2 tys. osób.

Jak poinformowało Radio Renascenca, pierwszą osobą poddaną szczepieniu był jeden z pracowników tego szpitala, a krótko po nim rozpoczęto szczepienie jego koleżanek i kolegów z tej placówki medycznej.

Podczas krótkiej ceremonii poprzedzającej inaugurację ogólnokrajowej kampanii szczepień, w której w szpitalu w Porto uczestniczyła minister zdrowia Marta Temido, szefowa resortu wskazała na szybkość, z jaką odebrany w sobotę ładunek szczepionki firmy Pfizer został rozdystrybuowany po kraju.

Pierwsze szczepienia w Portugalii zostały zarezerwowane przez rząd Antonia Costy tylko dla personelu medycznego. Temido wyjaśniła, że konieczność reglamentacji szczepionek w pierwszych tygodniach wynika z mniejszej liczby dawek, jakie w najbliższych dniach odbierze Portugalia.

Na przełomie grudnia i stycznia szczepienia będą prowadzone w Portugalii głównie wśród pracowników służby zdrowia z aglomeracji Lizbony, Porto oraz Coimbry.

W kolejnych tygodniach szczepienia mają objąć również podopiecznych domów spokojnej starości, a także seniorów cierpiących na schorzenia układu krążenia i oddychania.

Według szacunków ministerstwa zdrowia w pierwszej kolejności do Portugalii trafi ponad 70 tys. dawek szczepionki przeciwko Covid-19 wyprodukowanej przez firmy Pfizer i BionTech. W styczniu, kiedy szczepienia powinny objąć również domy spokojnej starości, kraj ten odbierze dodatkowych 300 tys. dawek szczepionki - podał resort.

Szwecja: 91-latka z domu opieki jako pierwsza zaszczepiona przeciwko Covid-19

91-letnia Gun-Britt Johansson, pensjonariuszka domu opieki została jako pierwsza w Szwecji zaszczepiona została w niedzielę przeciwko Covid-19. Tego dnia, podobnie jak w pozostałych 27 krajach Unii Europejskiej, ruszyły szczepienia w wielu szwedzkich placówkach opiekuńczych.

"Nic nie poczułam" - skomentowała seniorka, przebywająca w domu opieki Bokens Vardboende w Mjoelby w południowej Szwecji.

Za pośrednictwem łącza internetowego 91-latka rozmawiała z premierem Szwecji Stefanem Loefvenem oraz minister ds. socjalnych Leną Hallengren.

W domu opieki Bokens Vardboende przebywa 72 pensjonariuszy - 69 spośród nich dało zgodę na poddanie się szczepieniom przeciwko Covid-19.

W niedzielę oraz w następne dni w Szwecji zaszczepionych ma zostać 4,9 tys. pierwszych osób. Według przyjętej przez rząd strategii w pierwszej kolejności będą to przedstawiciele grup ryzyka - przede wszystkim pensjonariusze domów opieki społecznej oraz ich opiekunowie.

Do lata 2021 roku szczepionka ma być dostępna dla wszystkich dorosłych mieszkańców Szwecji.

Minister zdrowia Niemiec zaskoczony wcześniejszymi szczepieniami w Halberstadt

W Niemczech rozpoczęła się kampania szczepień przeciwko Covid-19. Jako pierwsza została zaszczepiona w sobotę 101-letnia kobiety przebywająca w ośrodku dla seniorów. Minister zdrowia Spahn był zaskoczony wcześniejszymi szczepieniami w Halberstadt - pisze prasa.

Największa w historii kampania szczepień, która we wszystkich krajach Unii Europejskiej rozpoczyna się w niedzielę, w Niemczech wystartowała dzień. W sobotę w ośrodku dla seniorów w Halberstadt w Saksonii-Anhalt została zaszczepiona 101-letnia Edith Kwoizalla, a po niej około 40 innych pensjonariuszy. Zaszczepiono również 10 pielęgniarek.

Rozpoczęcie ogólnounijnej kampanii szczepień wyznaczono na niedzielę. Administrator domu spokojnej starości Tobias Krueger nie chciał jednak czekać. "Każdy dzień, to o jeden dzień za dużo" - powiedział w rozmowie z dziennikiem "Die Welt".

W ośrodku dla seniorów w Halberstadt w górach Harz dwie trzecie z 59 mieszkańców opowiedziało się za szczepieniem, a spośród 40 pracowników jedna czwarta. Wśród nich był również menadżer domu, Krueger.

15 stycznia, czyli za niecałe trzy tygodnie, mieszkańcy i pracownicy domu spokojnej strości otrzymają drugą szczepionkę. Tylko wtedy będzie zagwarantowany pełny efekt szczepionki wyprodukowanej przez firmę BionTech z Moguncji wraz z amerykańskim partnerem firmą Pfizer.

Federalny minister zdrowia Jens Spahn był zaskoczony szczepieniami w Halberstadt. Poinformował o tym jego rzecznik w rozmowie z gazetą "Bild am Sonntag". "Uzgodniliśmy ze wszystkimi krajami członkowskimi UE, a także z władzami 16 niemieckich krajów związkowych, że szczepionkę dostarczamy w sobotę, a szczepienia prowadzimy od niedzieli" - podkreślił.

Zgodnie z rozporządzeniem niemieckich władz federalnych najpierw mają być szczepione osoby w wieku powyżej 80 lat oraz personel szpitali.

Do końca roku do Niemiec ma zostać dostarczonych 1,3 miliona dawek szczepionek. Według Jensa Spahna w styczniu będzie dostarczanych 700 tys. szczepionek tygodniowo.

Francja: 78-latka pierwszą osobą zaszczepioną przeciwko Covid-19

Pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 otrzymała w niedzielę 78-letnia kobieta przebywająca w domu opieki w Sevran, w departamencie Sekwana-Saint-Denis – poinformowała AFP. Niedziela jest pierwszym dniem szczepień we Francji i pozostałych 26 krajach UE.

"Jestem wzruszona" - powiedziała zaszczepiona Mauricette, była gospodyni domowa.

W niedzielę około dziesięciu mieszkańców - w wieku powyżej 75 lat - z oddziału opieki długoterminowej szpitala Rene-Muret w Sevran, a także jeden z ich lekarzy (powyżej 65 lat) otrzymali pierwszą dawkę szczepionki.

/ fot. POOL / Reuters

21 grudnia Unia Europejska dała zielone światło dla szczepień produktowi opracowanemu wspólnie przez amerykańską firmę Pfizer i niemiecką BioNTech. Do Francji szczepionka dotarła w sobotę.

Symboliczne rozpoczęcie francuskiej kampanii szczepień odbyło się w niedzielę przed południem w dwóch ośrodkach opieki dla osób starszych: jednym w departamencie Sekwana-Saint-Denis, w którym odnotowano bardzo dużą liczbę zakażonych oraz w departamencie Burgundia-Franche-Comte, w których cyrkulacja koronawirusa jest bardzo duża.

Po południu zaszczepionych zostanie kilkunastu mieszkańców ośrodka geriatrycznego Champmaillot, należącego do Szpitala Uniwersyteckiego w Dijon oraz pracujący tam 65-letni lekarz.

Akcja szczepień będzie prowadzona stopniowo: w przyszłym tygodniu szczepienia będą dokonywane w 23 placówkach w rejonie Paryża, Lyonu, Lille i Tours, w połowie stycznia kampania zintensyfikuje się i zostanie przeprowadzona w około stu ośrodkach.

Do końca lutego zaszczepionych ma zostać milion najstarszych i najbardziej narażonych na zakażenie osób oraz ich opiekunów w 7 tys. domów opieki i innych podobnych placówkach w całym kraju.

Cypr: mieszkańcy domów opieki i ich personel zaszczepieni jako pierwsi

W ramach przeprowadzanej od niedzieli w Unii Europejskiej kampanii szczepień przeciwko Covid-19 jako pierwsi na Cyprze zostali zaszczepieni mieszkańcy i personel domów opieki w Nikozji i Limasol oraz lekarze i pielęgniarki w szpitalu jednoimiennym w Paralimni.

Prezydent Republiki Cypryjskiej (RC) Nikos Anastasiadis otrzyma szczepionkę w poniedziałek rano w Nikozji. Jego szczepienie zostanie pokazane w telewizji. Prezydent chce w ten sposób zachęcić Cypryjczyków do wzięcia z niego przykładu.

Wśród pierwszych zaszczepionych na wyspie znalazł się doktor Anastasios Cifcis, pracujący w domu opieki Panayia w Limasol. "Szczepionka jest bezpieczna. Ufam nauce i dlatego dziś poddałem się szczepieniu. Mam nadzieję, że ludzie posłuchają naszych apelów i zaakceptują konieczność tego kroku, ponieważ tylko w ten sposób uda nam się przyspieszyć koniec pandemii" – oświadczył Cifcis w cypryjskiej telewizji po zaszczepieniu.

84-letni Andreas Raunas, podopieczny domu spokojnej starości Malatron w Nikozji, w którym w niedzielę odbywały się dobrowolne szczepienia, również wezwał wszystkich Cypryjczyków do wzięcia udziału w kampanii. "Ci, którzy odmówią są zdrajcami, ponieważ współpracują ze śmiertelnym wrogiem" – powiedział w krótkim wywiadzie zamieszczonym na stronie internetowej cypryjskiego ministerstwa zdrowia.

Inna mieszkanka tego samego domu emerytów, 88-letnia Panajiota Loizu-Fylaktu, oświadczyła, że chce być przykładem dla syna, jego żony i wnuków, a szczepi się, ponieważ chce, by mogli ją wreszcie odwiedzić.

Pierwsza partia szczepionki przeciwko Covid-19 wyprodukowanej przez firmy Pfizer i BioNTech dotarła na Cypr w w drugi dzień świąt. Minister zdrowia Konstantinos Ioannu , k†óry wraz z komisarzem UE ds. zdrowia Stellą Kyriakidu, był obecny na lotnisku w Larnace, aby ją przyjąć, powiedział, że szczepionki będą przybywały na Cypr stopniowo i w małych ilościach. Do szerokich szczepień kraj zamierza przystąpić na wiosnę.

Cypryjskie ministerstwo zdrowia zamówiło w sumie 1,2 mln szczepionek. Część z nich ma trafić do Turków cypryjskich, którzy zgodnie z umową akcesyjną Cypru podpisaną w 2004 roku, także są obywatelami UE. Przekazaniem szczepionek na Północny Cypr zajmuje się Techniczny Komitet ds. Zdrowia, działający na wyspie pod auspicjami misji pokojowej ONZ.

Według turecko-cypryjskiego ministra zdrowia Ali Pilliego, Północny Cypr powinien w sumie otrzymać około 30 proc. szczepionek wysłanych na Cypr przez UE. Pierwsza dostawa dla tej części wyspy powinna nastąpić na początku stycznia, jednak, jak dotąd, nie ma dokładnej daty.

Na Cyprze, po stronie grecko-cypryjskiej, zanotowano do tej pory 19 391 zakażeń koronawirusem; zmarło 111 osób. W Tureckiej Republice Cypru Północnego (TRCP) wykryto 1472 przypadków. Nastąpiło sześć zgonów.

Podział Cypru, niewielkiej wyspy położonej we wschodniej części Morza Śródziemnego, 40 km na południe od Turcji, na uznawaną przez wspólnotę międzynarodową u zamieszkaną przez Greków cypryjskich Republikę Cypryjską i "nielegalną", zamieszkiwaną przez Turków cypryjskich TRCP, nastąpił w 1974 r., w wyniku interwencji armii tureckiej w odpowiedzi na zamach stanu, przeprowadzony przez grecko-cypryjskich nacjonalistów.

Od lat na wyspie, pod egidą ONZ, prowadzone są negocjacje na temat ponownego zjednoczenia. Ostatnie rozmowy w lipcu 2017 roku w szwajcarskiej miejscowości Cranz Montana zakończyły się fiaskiem.

Grecja: pielęgniarka w ateńskim szpitalu pierwszą osobą zaszczepioną przeciwko Covid-19

Pierwszą osobą zaszczepioną przeciwko Covid-19 w Grecji została w niedzielę Efstathia Kampisuli, pielęgniarka w ateńskim szpitalu Evangelismos. Godzinę później szczepionkę otrzymał Michalis Giovanidis, rezydent jednego z ateńskich domów opieki dla osób starszych.

„To wielki honor dla mnie osobiście i całej mojej grupy zawodowej” – powiedziała Kampisuli, która pracuje na oddziale intensywnej terapii w jednym z największych greckich szpitali tuż po zaszczepieniu.

„Czuję się dobrze. Nie boję się tej szczepionki. Nie mam co do niej żadnych wątpliwości. W moim życiu byłam szczepiona wielokrotnie” - oznajmiła.

Zaraz po Kampisuli, w tym samym szpitalu, szczepionkę otrzymała prezydent kraju Katerina Sakellaropulu, a w szpitalu Attikon w zachodnich Atenach - premier Kyriakos Micotakis.

„To wielki dzień dla nauki i dla Unii Europejskiej, która rozesłała szczepionkę do wszystkich krajów członkowskich w tym samym czasie. Jako rząd szczepimy się pierwsi, żeby pokazać wszystkim, że szczepionka jest bezpieczna. Naszym celem jest zaszczepienie większości Greków. Mamy nadzieję, że z czasem nawet ci z naszych współobywateli, którzy nie ufają szczepionce przekonają się, że to najlepsze rozwiązanie” – oświadczył Micotakis po otrzymaniu zastrzyku.

Pierwsza partia blisko 10 tys. szczepionek przeciwko Covid-19 dotarła do Grecji w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.

30 grudnia do Grecji ma dotrzeć kolejna partia – ponad 80 tys. dawek. Według udostępnionego przez władze grafiku szczepień Grecja ma otrzymać do marca ok. 1,26 mln szczepionek Pfizer/BioNTech.

W pierwszej fazie dobrowolnej kampanii szczepień większość szczepionek jest przeznaczona dla domów opieki, a także 45 urzędników państwowych i liderów partii opozycyjnych. Media greckie podają, że były premier i lider Syrizy Aleksis Cipras podda się szczepieniu w poniedziałek.

Szczepienia osób powyżej 70. roku życia oraz tych znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka rozpoczną się w lutym, a dla reszty kraju w czerwcu. W Grecji do tej pory odnotowano 135 114 przypadków koronawirusa. Zmarło 4 553 zakażonych osób.

Belgia: szczepienia przeciwko Covid-19 rozpoczną się w poniedziałek

Pierwsze dawki szczepionki firm Pfizer i BioNTech przeciwko Covid-19 zostaną podane w Belgii w poniedziałek 28 grudnia o godz. 11. Otrzymają je mieszkańcy i personel domów opieki oraz hospicjów.

Jak informuje "Brussels Times", pierwszeństwo w początkowej fazie będą mieli mieszkańcy i personel domów opieki oraz hospicjów. Ta faza może trwać do końca lutego. Pracownicy służby zdrowia będą szczepieni od marca. Na tym etapie szczepienia będą prowadzone również w placówkach dla osób niepełnosprawnych.

W kolejnej fazie szczepieni będą pacjenci wysokiego ryzyka tj. osoby przewlekle chore oraz osoby w wieku 65 lat i starsze. Ta faza powinna się zakończyć w maju, ale wszystko będzie zależało od podaży szczepionek.

Pierwsza partia 9750 szczepionek firm Pfizer i BioNTech dotarła w sobotę rano na Uniwersytet w Leuven (UZ). Zostaną one rozmrożone w niedzielę, aby można było rozpocząć szczepienia w Sint-Pieters Centre w Puurs-Sint-Aman, Notre Dame de Stockel Centre w Woluwe-St-Pierre i La Bonne Maison de Bouzanton w Mons.

Aby była skuteczna, szczepionka musi być podawana w dwóch dawkach. Druga iniekcja będzie miała miejsce trzy tygodnie później.

"Jeśli konieczne będzie przełożenie szczepienia, na przykład z powodu wysokiej gorączki, szczepionka zostanie podana tak szybko, jak to możliwe po wyzdrowieniu" - zapewnił specjalista ds. szczepionek Pierre Van Damme cytowany przez "Brussels Times". "W takim przypadku 21-dniowy termin może zostać przekroczony" - dodał.

W Irlandii szczepienia przeciw koronawirusowi zaczną się we wtorek

W Irlandii szczepienia przeciwko koronawirusowi rozpoczną się we wtorek - ogłosił w niedzielę Paul Reid, szef publicznej służby zdrowia tego kraju, HSE. To oznacza, że Irlandia zacznie je jako jedno z ostatnich, jeśli nie ostatnie państwo Unii Europejskiej.

Pierwsze szczepienia odbędą się w czterech szpitalach, zaś od 4 stycznia rozpoczną się szczepienia wśród pensjonariuszy i pracowników domów opieki oraz wśród grup uznanych przez HSE za priorytetowe, a dopiero później rozszerzone zostaną na kolejne grupy. Jak powiedział Reid, plan zakłada, by w lutym ukończyć szczepienia we wszystkich domach opieki, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Według pierwotnych planów, Irlandia zamierzała rozpocząć szczepienia jeszcze później, w środę. Reid zapytany przez publiczną stację RTE, dlaczego Irlandia zacznie szczepienia później niż większość państw UE, wyjaśniał, że kluczową sprawą jest bezpieczeństwo, a także, że istnieje skomplikowany proces uzyskiwania zgody na podanie szczepionki w przypadku osób starszych i podatnych na zachorowanie.

"To, co robimy w pierwszych dniach, jest bardzo ważne. Będziemy to robić w własnym tempie, ale bezpiecznie" - podkreślił.

Reid powiedział, że ok. 180 pracowników jest szkolonych do podawania szczepionek w domach opieki, zaś w szpitalach będzie to robić ok. 1500 osób. Później szczepieniami zajmować się będą też lekarze pierwszego kontaktu i farmaceuci.

W pierwszym etapie Irlandia otrzymała 10 tys. szczepionek firm Pfizer i BioNTech, które kupione zostały w ramach wspólnego zamówienia Unii Europejskiej. Większość państw UE, w tym Polska, szczepienia zaczęła w niedzielę.

Holandia rozpocznie szczepienia przeciwko Covid-19 dopiero 8 stycznia

Holandia rozpocznie kampanię szczepień przeciwko Covid-19 dopiero 8 stycznia - poinformowały w niedzielę holenderskie władze. Akcja szczepień w Unii Europejskiej, zgodnie z zapowiedziami, w większości państw ruszyła w niedzielę.

Przedstawiciele władz Holandii już w połowie grudnia ostrzegli, że dotrzymanie terminu rozpoczęcia szczepień, zapowiedzianego przez przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen na koniec grudnia, może być w ich kraju niemożliwe.

Rzeczniczka holenderskich władz ds. zdrowia (GGD) Sonja Kloppenburg oznajmiła wówczas, że kampania szczepień rozpocznie się w Holandii, kiedy jej instytucja uzna to za bezpieczne.

Rzecznik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (RIVM) Harald Wychgel poinformował Reutera, że plan kampanii szczepień jest nadal opracowywany.

Minister zdrowia Hugo de Jonge powiedział wcześniej, że "dużo musi się jeszcze wydarzyć", aby można było przeprowadzić akcję szczepień.

De Jonge wyjaśnił podczas debaty parlamentarnej, że największym problemem, który opóźnia przygotowanie akcji, jest system komputerowy, który będzie nadzorował dystrybucję szczepionki. Nie był on wcześniej gotowy, ponieważ nie można było jeszcze wpisać do oprogramowania informacji o ewentualnych skutkach ubocznych szczepień, o których Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała dopiero po zaaprobowaniu nowej szczepionki.