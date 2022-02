Europa i Azja wydają więcej na obronność, reszta poniżej inflacji [Raport]

fot. Dariusz Gorajski / / FORUM

Wysoka inflacja na całym świecie powoduje, że choć wydatki na zbrojenia nominalnie rosną, to w ujęciu realnym w 2021 r. spadły; regionem, który najmocniej odbiega od tego trendu, jest Europa - podał we wtorek Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS).

Jak wynika z "The Military Balance 2022", dorocznej publikacji tego londyńskiego think tanku, w 2021 r. światowe wydatki na zbrojenia wyniosły 1,92 bln dolarów, co nominalnie stanowi wzrost o 3,4 proc. w stosunku do 2020 r., ale po uwzględnieniu inflacji oznacza to, że realnie spadły one o 1,8 proc.

Do spadku w znaczący sposób przyczyniły się Stany Zjednoczone, które choć niezmiennie są światowym liderem, jeśli chodzi o wydatki na obronność, to w 2021 r. wydały mniej - 754 mld dolarów wobec 775 mld rok wcześniej. A biorąc pod uwagę inflację, oznacza to realny spadek o 6 proc. Nie zmienia to faktu, że USA nadal wydają niemal tyle, co pozostałe państwa z pierwszej 15 na liście oraz 3,5 razy tyle, co drugie na świecie Chiny (207,3 mld dol.).

Podobna sytuacja - wzrost wydatków nominalnych, ale spadek realnych - miała miejsce w 2021 r. w niemal wszystkich regionach uwzględnionych przez IISS. Realny wzrost odnotowano tylko w dwóch - w Azji oraz w Europie (Rosja nie jest uwzględniona ani w jednym, ani w drugim, lecz jest klasyfikowana oddzielnie wraz innymi państwami postsowieckimi).

W Azji wydatki na zbrojenia wyniosły 488 mld dolarów, co oznacza realny wzrost o 2,8 proc. w porównaniu z 2020 r., a za 43 proc. całej tej kwoty odpowiadają Chiny. IISS zwraca też uwagę, że od 2008 r. wydatki na obronność w Azji wzrosły ponad dwukrotnie.

Na szczególne podkreślenie, zdaniem autorów raportu, zasługuje sytuacja w Europie. W 2021 r. na obronność wydano tam ok. 359 mld dolarów, co stanowi wzrost w ujęciu realnym o 4,8 proc. w stosunku do 2020 r. Jak wskazano, od czasu rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 r. w Europie nastąpiło wyraźne odwrócenie trendu i 2021 był siódmym kolejnym rokiem, w którym wydatki na obronność w ujęciu realnym się zwiększały. W efekcie tego oraz spadków w innych regionach udział Europy w globalnych wydatkach wyniósł w 2021 r. 18,7 proc., podczas gdy przez poprzednie lata od 2014 r. wahał się między 16,5 proc. a 17 proc.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

