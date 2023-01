Europa chce naszej cebuli. U rodzimych producentów urywają się telefony

Urywają się telefony u rodzimych producentów cebuli. Złe plony na Zachodzie i wojna w Ukrainie przyniosły najwyższy od lat eksport i skok cen - podała we wtorek "Rzeczpospolita".

fot. NUM LPPHOTO / / Shutterstock

"Susze spowodowały ubytek podaży u głównych producentów w UE, w tym w Hiszpanii. Z powodu wojny istotnie zmalała produkcja cebuli w Ukrainie" - tłumaczy "Rz" Mariusz Dziwulski, ekspert PKO BP.

"To skok eksportu do Ukrainy spowodował, że sprzedaż z Polski od lipca do października 2022 r. wzrosła aż o 60 proc." - czytamy.

Jak poinformowała "Rz", "za kilogram cebuli w połowie grudnia płacono w skupach 2,28 zł. To najwyższa cena w grudniu od 2004 r., niemal trzykrotnie wyższa niż w 2021 r. Ten skok mógł się odbić na inflacji w zakresie koszyka warzyw, bo aż 12 proc. warzyw spożywanych przez Polaka to... cebula". (PAP)

oloz/ dki/