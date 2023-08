Eurocash podtrzymuje, że chce w '23 poprawić wyniki. "Konsument nadal słaby"

Grupa Eurocash podtrzymuje, że chce w tym roku poprawić rok do roku wynik EBITDA i netto. W trzecim kwartale konsument jest nadal słaby - poinformował PAP Biznes prezes Paweł Surówka.

/ Shutterstock

"Podtrzymujemy deklarację, że cały ten rok będzie lepszy niż ubiegły na poziomie EBITDA i wyniku netto. Pracujemy na to ciężko, mimo że rynek nam nie sprzyja. Otoczenie makro jest wyzwaniem, konsument słabnie. Tzw. mały format wg danych Nielsena w II kwartale wzrósł tylko 4 proc., a więc poniżej inflacji. Konsumenci kupują mniej, wybierają tańsze zamienniki produktów i pod wpływem inflacji częściej korzystają z dyskontów" - powiedział PAP Biznes Paweł Surówka, prezes grupy Eurocash.

"Nasz segment detaliczny rozwijał się razem z rynkiem, wzrost sprzedaży LFL w Delikatesach Centrum wyniósł w II kwartale o 4,5 proc., a hurt zanotował wzrost o 8 proc., czyli prawie dwa razy wyżej niż rynek" - dodał prezes.

Grupa Eurocash zanotowała w drugim kwartale 50,7 mln zł zysku netto wobec 19,2 mln zł zysku w II kwartale 2022 r. Zysk EBITDA wyniósł 268,9 mln zł wobec 256,3 mln zł zysku przed rokiem, a skonsolidowana sprzedaż grupy wzrosła o 6,9 proc. rdr do 8,38 mld zł.

Po pierwszym półroczu 2023 roku grupa Eurocash ma 13,3 mln zł straty netto j.d. i 1 mln zł zysku netto, a w analogicznym okresie 2022 roku spółka miała odpowiednio 36,6 mln zł straty netto j.d. i 31,1 mln zł straty netto. EBITDA wyniosła 434,4 mln zł (wzrost o 6,6 proc. rdr), a przychody 15,97 mld zł (wzrost o 11,1 proc. rdr).

"Trzeci kwartał jest zawsze sprzedażowo mocniejszy dla handlu niezależnego i w tym roku też będzie sezonowo mocny. Nadal jednak widzimy w zachowaniu konsumentów trendy obserwowane w poprzednich kwartałach. Konsument jest ciągle słaby, co widać w wolumenach sprzedaży. Ponadto, początek lata był chłodny, zmieniło się to w połowie sierpnia, gdy mocno skoczyły temperatury i widać było to w sprzedaży" - powiedział Surówka.

Jak poinformował, grupa inwestuje w ceny, by utrzymywać konkurencyjność.

"Nasza marża EBITDA nieznacznie spadła. Monitorujemy ceny surowców i prowadzimy intensywne rozmowy z dostawcami. Polityka podwyżek cen u producentów mocno wyhamowała, a teraz powinniśmy wejść w cykl obniżek cenowych – tam, gdzie znaczenie mają surowce, które potaniały. Wydaje nam się, że w niektórych obszarach obniżki mogłyby być mocniejsze, rozmawiamy więc z dostawcami, by konsument mógł na tym skorzystać" - powiedział prezes.

Jak zauważył, w ubiegłym roku inflację widać było w grupie przede wszystkim we wzroście przychodów. W tym roku firma musi mocniej się zmierzyć z inflacją kosztów.

"W tym roku mocniej widać inflację kosztową - weszły poważne podwyżki płacy minimalnej, czynszów itd. Baza kosztowa wzrosła dość znacząco, a w przychodach inflacja mocno wyhamowała. W drugiej połowie roku przychody są sezonowo wyższe, więc wyższa baza kosztowa będzie bardziej rozmyta i będzie zatem mniej ciążyć na naszych wynikach" - powiedział Surówka.

"Przeprowadzamy oszczędności kosztowe, przygotowujemy integrację. Mamy nadzieję, że z każdym kwartałem będzie widać większe efekty" - dodał prezes.

Jak poinformował, grupa wchodzi w drugą fazę transformacji części detalicznej, czyli Delikatesów Centrum.

"Zależy nam, by obie nogi: franczyzowa i sklepy własne coraz efektywniej współpracowały. Do spółki dołączyli ważni menedżerowie, których zadaniem jest m.in. jeszcze mocniejsza współpraca z franczyzobiorcami i dalsza poprawa wyników operacyjnych sklepów własnych" - powiedział Paweł Surówka.

Pytany, czy grupa rozważa pozyskanie inwestora dla spółek Frisco i Duży Ben, odpowiedział: "Jesteśmy zadowoleni z rozwoju spółek Frisco i Duży Ben, mają mocne przyrosty sprzedażowe. Bylibyśmy otwarci na wsparcie inwestora, gdyby klimat inwestycyjny dał taką możliwość, ale na tym etapie skupiamy się na rozwoju tych spółek własnymi siłami".

Na koniec czerwca 2023 roku łączna liczba sklepów franczyzowych, partnerskich oraz własnych skupionych w sieciach organizowanych przez Grupę Eurocash liczyła 15.607 placówek, tj. o 103 więcej niż na koniec 2022 roku. W strategii na lata 2023-2025 Grupa Eurocash zakłada pozyskanie do sieci partnerskich i franczyzowych średnio około 500 sklepów rocznie.

Sieć Duży Ben na koniec czerwca tego roku liczyła 371 sklepów (wobec 305 na koniec 2022 roku oraz 249 w połowie ubiegłego roku), a łączna sprzedaż tej sieci w drugim kwartale 2023 roku wyniosła 98 mln zł, czyli o 43 proc. więcej rdr.

Sprzedaż Frisco, działającego na rynku e-grocery, w drugim kwartale wyniosła 105 mln zł, co oznacza wzrost o 14 proc. rdr.

Anna Pełka

pel/ ana/