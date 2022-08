Eurocash nie wyklucza przejęć, ale stawia na organiczny rozwój franczyzy. III kw. obiecujący

/ Shutterstock

Grupa Eurocash nie wyklucza przejęć, ale w ramach nowej strategii chce się jednak bardziej skupiać się na organicznym rozwoju sieci franczyzowych i partnerskich - poinformował PAP Biznes prezes Eurocashu Paweł Surówka. Jak dodał, trzeci kwartał tego roku wygląda na razie obiecująco.

"Nie wykluczamy przejęć, ale teraz nie mamy nic na horyzoncie. Wydaje się, że model franczyzy połączony z elementem kapitałowym, taki jak mamy np. z firmą Arhelan, moglibyśmy jeszcze realizować. Gdyby się pojawiły takie możliwości, to będziemy je analizować. W ramach strategii planujemy jednak bardziej skupiać się na organicznym rozwoju sieci franczyzowych i partnerskich" - powiedział PAP Biznes Surówka.

Główne filary nowej strategii grupy Eurocash na lata 2023-25 to umocnienie pozycji największego hurtownika w Polsce, inwestycje w rozwój sieci franczyzowych i partnerskich oraz zbudowanie platformy technologicznej.

"Z jednej strony, chcemy się skupić na tym, by być najbardziej efektywnym hurtownikiem w Polsce. To praca organiczna związana z poprawą efektywności kosztowej poprzez integrację spółek i biznesów, które dotychczas funkcjonowały trochę niezależnie. Chcemy nie tylko ograniczyć koszty, ale i poprawić stronę przychodową. Chcemy konsekwentnie zwiększać nasze udziały rynkowe" - powiedział prezes Eurocashu.

"Po drugie, chcemy, by Eurocash. pl był największą platformą e-commerce w zakresie B2B w Polsce, ze sprzedażą na poziomie 16 mld zł. Pokazaliśmy już, że jesteśmy w stanie rozwijać technologie usprawniające nasze relacje B2B z klientami, kolejnym zadaniem będzie wspieranie sklepów lokalnych w ich komunikacji z konsumentami (w relacji B2C)" - dodał prezes.

Zintegrowane mają zostać hurtowe biznesy Eurocash – Dystrybucja, Cash&Carry, Serwis, które do tej pory funkcjonowały na rynku jako odrębne jednostki. Na ich bazie Eurocash chce stworzyć największą na polskim rynku platformę handlową B2B dla klientów grupy, czyli przedsiębiorców prowadzących lokalne sklepy. Eurocash zbuduje ją na bazie istniejącej platformy eurocash. pl.

Eurocash liczy na 100 mln zł synergii kosztowych wynikających z integracji hurtu.

"Detal jest nadal ważnym kierunkiem dla Grupy Eurocash, ale chcemy go rozwijać w modelu franczyzowym" - powiedział Surówka.

Eurocash, z blisko 16 tys. sklepów i ponad 14 proc. udziałem w rynku FMCG, jest największym operatorem sieci franczyzowych i partnerskich w kraju. Jak podano, celem jest stworzenie drugiej największej organizacji detalicznej w Polsce z ok. 16 proc. udziałem w całym rynku FMCG.

Prezes poinformował, że grupa chce pozyskiwać 500 dodatkowych sklepów netto rocznie do swoich sieci franczyzowych i partnerskich, planuje 500 mln zł inwestycji w tym obszarze.

Celem Eurocash jest m.in. znaczne zwiększenie sprzedaży w sklepach lokalnych i redukcja różnicy pomiędzy cenami w handlu niezależnym oraz w dyskontach i supermarketach. Eurocash chce też stworzyć jeden zintegrowany program lojalnościowy dla wszystkich współpracujących marek. Grupa szacuje, że uda jej się zgromadzić w nim 10 mln konsumentów.

"Uważamy, że tendencja spadku liczby lokalnych sklepów się utrzyma, ale nasilać się będzie trend profesjonalizacji. Pozostaną na rynku najlepsi, wspierani w ramach sieci franczyzowych i partnerskich. Dlatego nawet na rynku, przed którym stoją duże wyzwania związane z rosnącymi kosztami działalności, widzimy przestrzeń do dalszego rozwoju sklepów lokalnych" - powiedział prezes Paweł Surówka.

"Obecny czas inflacyjny nie jest dla sklepów najgorszy. Co prawda rosną koszty, ale rośnie także sprzedaż. Dużo trudniejszy był okres, gdy była deflacja cen żywności, a rosły koszty" - dodał prezes.

Jak wskazał, bardzo dużym wyzwaniem są koszty energii.

"To dla nas kolejny argument, by się mocniej zorganizować. Uważamy, że nie ma potrzeby, by każdy sklep samodzielnie stawiał czoła tym wyzwaniom. Myślimy o programach wspierających sklepy w transformacji energetycznej: instalacje fotowoltaiczne, wymiana urządzeń na bardziej energooszczędne, dostęp do produktów finansowych" - powiedział Surówka.

Eurocash planuje też dalszy rozwój Frisco. Sklep e-grocery, obecnie działający w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Bydgoszczy, Trójmieście i na Śląsku, ma w najbliższych latach wejść do nowych miast, a do końca 2025 r. wygenerować 1 mld zł przychodów wobec 278 mln zł w 2021 roku.

Zgodnie z nową strategią sklepy własne Delikatesy Centrum są działalnością non-core.

"Nie widzimy dzisiaj potrzeby, by sprzedawać sklepy własne, bo poprawiają się ich wyniki. Jedną opcją jest ich skonwertowanie na sklepy franczyzowe. Nie wykluczam jednak, że jakiś gracz rynkowy mógłby chcieć złożyć nam jakąś ofertę. Będziemy na to oportunistycznie reagować, tak by maksymalizować wartość dla naszych akcjonariuszy" - powiedział Surówka.

Grupa Eurocash planuje osiągnąć w 2025 roku wynik EBITDA w wysokości 1 mld zł (przed MSSF 16).

W pierwszym półroczu tego roku grupa Eurocash miała 36,6 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 167,9 mln zł straty przed rokiem. EBITDA grupy wzrosła o ponad 100 proc. rdr, do 407,3 mln zł i o 44 proc. rdr w porównaniu z wynikiem znormalizowanym (bez uwzględnienia odpisu w segmencie detalicznym). Przychody wzrosły o 16,2 proc. rdr do 14,37 mld zł.

Według prezesa trzeci kwartał tego roku jest jak dotąd dobry dla grupy.

"Trzeci kwartał wygląda na razie obiecująco. Na poziomie kroczących 12 miesięcy zbliżamy się do progu EBITDA przed MSSF 16 w wysokości 500 mln zł, którego dotychczas grupa nigdy nie przebiła. Jestem pełen nadziei, że w 2022 roku uda nam się ten pułap pokonać" - powiedział Paweł Surówka.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Spółka współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne. Grupa jest również organizatorem sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben. W oparciu o placówki franczyzowe i własne rozwija sieć supermarketów Delikatesy Centrum.

Anna Pełka(PAP Biznes)

pel/ gor/