Eurocash: Frisco w ciągu 2-3 lat w największych miastach w Polsce

Frisco

Grupa Eurocash chce, by należący do niej supermarket internetowy Frisco uruchomił swoją działalność w największych miastach w Polsce w ciągu 2-3 lat - poinformował PAP Biznes Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Eurocashu. Jeszcze w tym kwartale Frisco ruszy ze sprzedażą we Wrocławiu, pierwszym mieście poza Warszawą.

"Chcemy, by Frisco pojawiło się w największych miastach w Polsce – w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat. Jeszcze w tym kwartale uruchomimy sprzedaż we Wrocławiu. Wkrótce będą kolejne miasta. Priorytetem w krótkim terminie jest jednak rozbudowa możliwości logistycznych w Warszawie" - powiedział PAP Biznes Jacek Owczarek.

Frisco. pl działa w aglomeracji warszawskiej od ponad 14 lat. Jak niedawno podawano, w stolicy e-sklep dowozi zakupy do blisko 120 tys. gospodarstw domowych.

"Frisco weszło do grupy, więc łatwiej może korzystać z synergii logistycznych, czyli naszych magazynów. Gdy wchodzimy do nowego miasta nie budujemy drogiego, w pełni zautomatyzowanego magazynu, tylko działalność zaczyna się w klasyczny sposób, z ręcznym magazynem. Dopiero gdy wzrośnie wolumen, potrzebne będą środki na automatyzację. Na razie to tylko kilka mln zł wydatków na jedno miasto. To nie są duże kwoty. Inwestycja w dużą platformę IT jest już za nami" - powiedział Owczarek.

W czerwcu tego roku grupa Eurocash sfinalizowała transakcję nabycia 56 proc. akcji Frisco od funduszy MCI za 132,5 mln zł. Od 2014 roku Eurocash miał 44 proc. akcji Frisco.

Od trzeciego kwartału grupa Eurocash konsoliduje 100 proc. wyników e-supermarketu.

Przychody Frisco w trzecim kwartale wyniosły ponad 50 mln zł i były ponad dwukrotnie wyższe niż w trzecim kwartale 2019 r.

"W trzecim kwartale Frisco było rentowne na poziomie netto. Od tempa otwarć nowych miast zależy, czy próg rentowności zostanie przekroczony trwale" - powiedział członek zarządu Eurocashu.(PAP Biznes)

