EuroPMI: zachodnie gospodarki zadziwiająco odporne

Najnowsze odczyty indeksów PMI wlewają nadzieję w serca wszystkich drżących o gospodarkę w 2021 r. Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja w usługach, która mimo „lockdownu” jest lepsza, niż sądzono.

Wstępne indeksy PMI dla sektorów przemysłowych i usługowych tradycyjnie otwierają przegląd stanu europejskiej gospodarki. Grudniowa edycja opublikowana została wcześniej niż w poprzednich miesiącach – za tydzień bowiem Europa będzie już żyła Świętami Bożego Narodzenia. Dane do badania pozyskano w pierwszej połowie miesiąca.

Na pierwszy ogień dzisiejszego przeglądu poszła Francja, gdzie przemysłowy PMI przyjął wartość 51,1 pkt wobec 49,6 pkt w listopadzie. Oznacza to powrót do stanu rozwoju w tym sektorze z poziomu sygnalizującego recesję odnotowanego w listopadzie. Wynik jest tym lepszy ze względu na oczekiwania analityków na poziomie 50,1 pkt.

Z jeszcze większą nawiązką nadzieje ekonomistów spełnił natomiast francuski sektor usługowy (49,2 pkt), który znacząco poprawił wynik z listopada (38,8 pkt). Rynkowy konsensus zakładał wzrost, lecz jedynie do 40 pkt. Warto dodać, że w listopadzie doszło do drastycznego pogorszenia sytuacji, co było efektem ponownego zacieśnienia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Na tym tle pogorszenie warunków w grudniu było już minimalne.

Zdecydowanie lepsze wyniki indeksów PMI odnotowały natomiast Niemcy. Niemiecki przemysłowy PMI przyjął w grudniu wartość 58,6 pkt wobec 57,8 pkt w listopadzie i oczekiwaniach na poziomie 56,4 pkt. Warto dodać, że to najlepszy wynik od 34 miesięcy.

Niemiecki przemysł nadal „w gazie”. W grudniu PMI w przetwórstwie na najwyższym poziomie od lutego 2018. Brak widocznego wpływu ograniczeń epidemicznych, które głównie dotykają usług. Dalszy wzrost nowych zamówień. Pozytywny sygnał dla polskiego przemysłu. pic.twitter.com/o415PhVnq0 — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) December 16, 2020

Z kolei w przypadku niemieckiego sektora usług zaobserwowano wzrost z 46 pkt do 47,7 pkt wobec oczekiwanego spadku do 44 pkt.

Łącznie w całej strefie euro odnotowano 55,5 pkt w sektorze przemysłowym wobec oczekiwanych 53 pkt i 53,8 pkt w listopadzie. Wynik dla sektora usług to 47,3 pkt przy oczekiwanych 41,9 pkt i 41,7 pkt miesiąc wcześniej.

- Gospodarka strefy euro w grudniu wypadła lepiej niż oczekiwano. Dane wskazują, że aktywność gospodarcza stabilizuje się po tym, jak mocno osłabła w listopadzie, w związku z wprowadzaniem dodatkowych obostrzeń. Czwarty kwartał zapowiada się o wiele lepiej niż pierwsze uderzenie pandemii z początków roku, aczkolwiek obraz jest zróżnicowany w poszczególnych sektorach – napisał w komentarzu do dzisiejszych danych Chris Williamson, główny ekonomista IHS Markit.

Najnowsze dane o wskaźnikach PMI w grudniu bardzo, bardzo dobre (Niemcy, Francja). Przemysł przyspiesza, usługi poradziły sobie znacznie lepiej od oczekiwań. Bieżąca adaptacja + oczekiwania na powrót do normalności w 2021 roku robią swoje. pic.twitter.com/7WZUXw3jlQ — mBank Research (@mbank_research) December 16, 2020

- Chociaż szczepionki są światełkiem w tunelu, to w krótkim terminie firmy mają przed sobą spore wyzwania. Przemysł raportuje silne wzrosty napędzane rosnącym eksportem i boomem w Niemczech, natomiast usługi cierpią ze względu na pandemiczne ograniczenia, spośród których wiele zostanie utrzymanych jeszcze przez jakiś czas – dodał.

W reakcji na lepsze od oczekiwań dane z europejskiego przemysłu, kurs EUR/USD wzrósł powyżej 1,22 USD. Dla eurodolara to najwyższy poziom od kwietnia 2018 r.

Czym jest indeks PMI?

Wskaźnik PMI kalkulowany jest na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Subindeksy te powstają na bazie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów odpowiedzialnych za logistykę w firmach przemysłowych.

Opublikowane dziś dane mają charakter wstępny i bazują na ok. 85 proc. ankiet zebranych wśród menedżerów odpowiedzialnych za logistykę w firmach przemysłowych i usługowych. Pełne wyniki z czołowych gospodarek zaczną napływać od 4 stycznia 2021 r. Wtedy też pojawi się PMI dla polskiego przemysłu (analogiczne badania sektora usług w naszym kraju nie są prowadzone).

Michał Żuławiński