EuroPMI: tylko w Turcji gorzej niż w Polsce

Spowolnienie gospodarcze przejawiające się spadkiem indeksów PMI dla przemysłu obserwujemy w wielu regionach Europy. W Polsce skala zjawiska należy jednak do najsilniejszych.

Grudniowy PMI dla polskiego przemysłu osiągnął wartość 47,6 pkt. – poinformowała firma badawcza IHS Markit. To najgorszy rezultat od kwietnia 2013 roku. Więcej na temat danych z Polski przeczytasz w artykule „Fatalne dane z przemysłu. PMI potwierdza recesyjny sygnał”.

Indeks PMI (Purchasing Managers Index, pol. Indeks Menadżerów Logistyki) powstaje na podstawie anonimowych ankiet przeprowadzanych wśród menedżerów firm. Odpowiadają w nich na pytania dotyczące takich zagadnień jak zamówienia, zatrudnienie, płatności, ceny czy zapasy.

Wskaźnik ten uważany jest za wskaźnik wyprzedzający. Przyjmuje wartości od 0 do 100 pkt., przy czym wyższy niż 50 pkt. oznacza, że dany sektor się rozwija, natomiast niższy świadczy o pogorszeniu sytuacji.

Jak pokazują dane z innych krajów, warunki gospodarcze w przemyśle pogorszyły się również w innych częściach Europy. Wskazujący na recesję wynik poniżej 50 pkt. odnotowano we Francji (49,7 pkt.), we Włoszech (49,2 pkt.) oraz w Turcji (44,2 pkt.).

Powyżej kluczowej pięćdziesiątki wciąż utrzymują się natomiast Hiszpania (51,1 pkt.), Niemcy (51,5 pkt.), Grecja (53,8 pkt.), Austria (53,8 pkt.) i Irlandia (54,5 pkt.), choć każdy z tych krajów zanotował wynik niższy niż miesiąc wcześniej. Na tym tle na prawdziwy wyjątek wyrasta Holandia, gdzie rezultat na poziomie 57,2 pkt. okazał się najwyższy od 3 miesięcy.

PMI w grudniu 2018 r. Holandia 57,2 Irlandia 54,5 Wielka Brytania 54,2 Austria 53,9 Grecja 53,8 Rosja 51,7 Niemcy 51,5 Strefa euro 51,4 Hiszpania 51,1 Czechy 49,7 Francja 49,7 Włochy 49,2 Polska 47,6 Turcja 44,2 Źródło: IHS Markit

W sumie w całej strefie euro przemysłowy PMI zatrzymał się na poziomie 51,4 pkt., co jest najgorszym rezultatem od lutego 2016 r.

- Rozczarowujące dane z grudnia wieńczą rok, w czasie którego boom w przemyśle przekształcił się niemal w stagnację. Słabe dane wskazują na to, że sektor przemysłowy może być hamulcem dla gospodarki, co tylko podkreśla jak mocno zmieniła się sytuacja w ostatnich kwartałach. Obawą napawać może również to, że obecne poziomy produkcji firmy wypełniają jedynie za sprawą realizowania zamówień złożonych w poprzednich miesiącach, co wobec słabnących nowych zamówień przełoży się na ograniczenie produkcji. Z drugiej strony, niektóre czynniki negatywne, takie jak protesty we Francji czy problemy branży motoryzacyjnej związane z nowymi regulacjami, mogą okazać się przejściowe – napisał w komentarzu do dzisiejszych danych Chris Williamson, główny ekonomista IHS Markit.

MZ