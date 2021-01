EuroPMI: przemysł się trzyma, usługi się zwijają

fot. Alexander Koerner /

Styczeń przyniósł względną stabilizację sytuacji w przemyśle i usługach czołowych gospodarek Europy. Sektor przemysłowy nadal ma się znacznie lepiej od sektora usługowego.



Na pierwszy ogień dzisiejszego przeglądu poszła Francja, gdzie przemysłowy PMI przyjął wartość 51,5 pkt wobec 51,1 pkt w styczniu. Oznacza to utrzymuje stanu rozwoju w tym sektorze, w którym „pięćdziesiątka” przebita została już miesiąc wcześniej. Wynik jest tym lepszy, że oczekiwania analityków wskazywały na odczyt na poziomie 50,5 pkt.

Nieco zawodu przysporzył natomiast francuski sektor usług, w którym odnotowano 46,5 pkt wobec 49,1 pkt w styczniu. Ekonomiści szacowali tymczasem znacznie lżejszy spadek, jedynie do 48,5 pkt.

Zdecydowanie wyższe wskazanie przemysłowego PMI obserwowaliśmy w Niemczech – grudniowy odczyt na poziomie 57 pkt nie zadowolił jednak analityków (57,5 pkt). Dla porównania miesiącwcześniej w największej gospodarce Europy odnotowano przemysłowy PMI rzędu 58,3 pkt.

Z kolei w przypadku niemieckiego sektora usług zaobserwowano spadek z 47 pkt do 46,8 pkt wobec oczekiwanych 45,3 pkt.

Nie zachwyciły także dane dla całej strefy euro. Łączony wskaźnik PMI dla sektora usług oraz sektora wytwórczego obniżył się do 47,5 pkt. z 49,1 pkt. odnotowanych w grudniu. Taki odczyt sygnalizuje pogłębienie tendencji recesyjnych w eurolandzie na początku 2021 roku.

Rzecz jasna przyczyną takiego stanu rzeczy jest coraz ostrzejsza polityka lockdownów, na której cierpi przede wszystkim handel i sektor usług. Wskaźnik PMI dla tego drugiego obniżył się w styczniu do 45 pkt. z 46,4 pkt. w grudniu, co i tak jest wynikiem lepszym od oczekiwanych przez ekonomistów 44,5 pkt.

Wciąż nieźle wygląda koniunktura w przemyśle, gdzie grudniowy PMI w strefie euro osiągnął wartość 54,7 pkt., nieznacznie przekraczając oczekiwania analityków (54,5 pkt.) i zarazem notując wynik gorszy niż w grudniu (55,2 pkt.). Niemniej jednak taki rezultat świadczy o wzroście (aczkolwiek nieco wolniejszym) aktywności ekonomicznej w sektorze wytwórczym.

Koniunktura gospodarcza w strefie euro byłą jednak mocno zróżnicowana. W Niemczech łączony wskaźnik PMI (50,8 pkt.) wciąż wskazywał na minimalny wzrost gospodarczy, podczas gdy we Francji mieliśmy do czynienia z nasileniem się zjawisk recesyjnych (spadek łączonego PMI z 49,5 pkt. do 47,0 pkt.). Jeszcze gorzej było w pozostałych krajach unii walutowej, gdzie PMI spadł z 46,1 pkt. do 44,7 pkt. Niemniej jednak były to wciąż wyniki lepsze niż w listopadzie i nieporównywalnie wyższe niż w czasie wiosennego lockdownu.

Wskaźnik PMI kalkulowany jest na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów firm przemysłowych. Proszeni są o porównanie z poprzednim miesiącem wielkości nowych zamówień (30 proc.), produkcji (25 proc.), zatrudnienia (20 proc.), prędkości dostaw (15 proc.) oraz zapasów (10 proc.). Wyniki poniżej 50 punktów sygnalizują spadek aktywności ekonomicznej w badanym sektorze, zaś odczyty powyżej 50 punktów wskazują na ekspansję gospodarczą.

Opublikowane dziś dane mają charakter wstępny i bazują na ok. 85 proc. ankiet zebranych wśród menedżerów odpowiedzialnych za logistykę w firmach przemysłowych i usługowych. Pełne wyniki z czołowych gospodarek zaczną napływać od 1 lutego. Wtedy też pojawi się PMI dla polskiego przemysłu, który w grudniu przyjął wartość 51,7 pkt. (analogiczne badania sektora usług w naszym kraju nie są prowadzone).

Michał Żuławiński, Krzysztof Kolany