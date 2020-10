EuroPMI: przemysł przyspieszył, ale usługi wyhamowały

fot. POOL / FORUM/Reuters

Wrześniowe odczyty wskaźników PMI dla krajów strefy euro potwierdziły, że o ile koniunktura w przemyśle trzyma się nieźle, to już sektor usług ponownie złapał gospodarczego wirusa.

PMI dla sektora wytwórczego strefy euro we wrześniu podniósł się do 53,7 pkt. wobec 51,7 pkt. we wrześniu – wynika z finalnych danych IHS Markit. To najwyższy odczyt od ponad dwóch lat, sygnalizujący wyraźne przyspieszenie tempa aktywności ekonomicznej w europejskim przemyśle.

Szczególnie okazale wypadł PMI dla niemieckiego sektora wytwórczego, który podniósł się z 52,2 pkt. w sierpniu do 56,4 pkt. we wrześniu, osiągając tym samym najwyższą wartość od 26 miesięcy. Z kolei analogiczny wskaźnik dla Włoch (53,2 pkt.) wspiął się na najwyższy poziom od 27 miesięcy. Nieźle zaprezentował się też holenderski PMI, rosnący do 52,5 pkt. Rosnące odczyty wyższe od 50 punktów sygnalizują szybsze tempo wzrostu aktywności ekonomicznej w badanym sektorze.

Tym razem słabiej zaprezentowały się wyniki Irlandii (50 pkt., najniżej od 4 miesięcy). Na granicy stagnacji znalazł się też przemysł w Grecji (50 pkt, ale w tym przypadku to najwyższy odczyt od 7 miesięcy) oraz Hiszpanii (50,8 pkt., najwyżej od 2 miesięcy). Francja z „przemysłowym” PMI na poziomie 51,2 pkt. pozytywnie zaskoczyła względem raportowanych wstępnie 50,9 pkt.

- We wrześniu ożywienie w przemyśle strefy euro nabrało rozpędu, w zaokrągleniu notując najszybszy kwartalny wzrost produkcji od pierwszych miesięcy 2018 roku. Przyspieszył także wzrost portfela zamówień oraz eksportu, co sygnalizuje wyczekiwane wzmocnienie popytu – ta wyniki wrześniowego badania skomentował Chris Williamson, główny ekonomista IHS Markit.

Jak dodaje Williamson, ożywienie byłoby znacznie skromniejsze, gdyby nie Niemcy. Lider europejskiego przemysłu odpowiadał za połowę wrześniowego wzrostu wskaźnika PMI dla strefy euro. Słabo wypadły za to dane z południa Europy, a zwłaszcza z Hiszpanii. Według Williamsona przyczyną może być struktura gospodarki – nastawione na eksport dóbr inwestycyjnych Niemcy w tej fazie cyklu radzą sobie wyraźnie lepiej niż reszta strefy euro.

Z poprawą koniunktury w przemyśle strefy euro kontrastują pogarszające się wyniki sektora usług, co tydzień temu zasygnalizowały wstępne odczyty wskaźników PMI. Zdaniem ekonomistów to pokłosie ponownego wprowadzania „antywirusowych” zakazów przez władze kolejnych europejskich państw. Póki co restrykcje te nie ograniczają pracy w fabrykach, ale mocno uderzają w sektor usług bezpośrednich, a zwłaszcza w branżę gastronomiczną, turystyczną czy rozrywkową.

KK