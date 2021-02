EuroPMI: przemysł kwitnie, usługi toną

fot. Nattee Chalermtiragool / Shutterstock

Trwający w Europie lockdown prowadzi do istotnych przesunięć wydatków konsumenckich. W efekcie tej polityki przemysł ma się znakomicie, podczas gdy sektor usługowy znalazł się w depresji.

Styczniowe badanie przeprowadzone wśród menedżerów logistyki (PMI) pokazało, że w lutym wręcz nasiliły się tendencje z poprzednich miesięcy. Sytuacja wygląda tak: rządy zamykają całe branże (turystykę, gastronomię, rozrywkę, czasem też handel), równocześnie przy pomocy banków centralnych rekompensują ludziom niemożność zarabiania na życie. Zatem konsumenci (generalnie) mają pieniądze, ale nie za bardzo mogą je wydać na usługi. Wydają więc na dobra materialne, więc europejski przemysł nie nadąża z ich produkcją.

I to właśnie widać w odczytach PMI. Wskaźnik dla niemieckiego przemysłu w lutym wystrzelił w górę do 60,6 pkt z 57,1 pkt styczniu i oczekiwanego przez analityków spadku do 56,5 pkt. To najwyższy odczyt od trzech lat, sygnalizujący wręcz ekstremalnie silny wzrost aktywności ekonomicznej. Analogiczny wskaźnik dla Francji wzrósł z 51,6 pkt do 55,0 pkt i także znalazł się na najwyższym poziomie od trzech lat. „Przemysłowy” PMI dla całej strefy euro osiągnął wartość 57,7 pkt, również osiągając najwyższą wartość od lutego 2018 roku i także sygnalizując przyspieszenie i tak już mocno pędzącego sektora wytwórczego.

Równocześnie w zapaści znalazł się sektor usług. „Usługowy” PMI dla strefy euro w lutym zaliczył spadek z 45,4 pkt do 44,7 pkt. Bardzo słabo oraz poniżej oczekiwań wypadły zarówno odczyty dla Niemiec (45,9 pkt) jak i Francji (tylko 43,6 pkt). Takie rezultaty sygnalizują przyspieszenie spadku aktywności ekonomicznej w sektorze usług. To nie jest dobry sygnał dla gospodarki. O ile to bowiem przemysł zwykle wybija rytm cyklu koniunkturalnego, to jednak sektor usług odpowiada za ponad połowę PKB i generuje większość miejsc pracy w Europie Zachodniej. Oba sektory różnią się też strukturą własności. W przemyśle dominują wielkie, nierzadko działające w skali globalnej korporacje, podczas gdy sektor usług jest mocno rozdrobniony i często bazuje na małych rodzinnych firmach.

- Trwające lockdowny w lutym uderzyły w sektor usług strefy euro, zwiększając prawdopodobieństwo spadku PKB w pierwszym kwartale. Jednakże wpływ ten był łagodzony przez znaczący wzrost w przemyśle, co sugeruje znacznie łagodniejszą dekoniunkturę niż w pierwszej połowie zeszłego roku. Produkcja w fabrykach rosła w najszybszym tempie od trzech lat, co zawdzięczamy imponującym osiągnięciom niemieckich producentów – skomentował wyniki lutowego badania Chris Williamson, główny ekonomista IHS Markit.

Wskaźnik PMI kalkulowany jest na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów firm przemysłowych. Proszeni są o porównanie z poprzednim miesiącem wielkości nowych zamówień (30 proc.), produkcji (25 proc.), zatrudnienia (20 proc.), prędkości dostaw (15 proc.) oraz zapasów (10 proc.). Wyniki poniżej 50 punktów sygnalizują spadek aktywności ekonomicznej w badanym sektorze, zaś odczyty powyżej 50 punktów wskazują na ekspansję gospodarczą.

Opublikowane dziś dane mają charakter wstępny i bazują na ok. 85 proc. ankiet zebranych wśród menedżerów odpowiedzialnych za logistykę w firmach przemysłowych i usługowych. Pełne wyniki z czołowych gospodarek zaczną napływać od 1 marca. Wtedy też pojawi się PMI dla polskiego przemysłu, który w styczniu przyjął wartość 51,7 pkt (analogiczne badania sektora usług w naszym kraju nie są prowadzone).

Krzysztof Kolany