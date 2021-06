EuroPMI: Niemcy liderem ożywienia. Presja inflacyjna narasta

fot. REUTERS/Hannibal Hanschke / / FORUM

W najnowszych danych o koniunkturze w przemyśle i usługach strefy euro na pierwszy plan wybijają się Niemcy. Poza silnym odbiciem na Zachodzie warto też zwrócić uwagę na rosnącą presję inflacyjną.

„Nagłówkowy” odczyt indeksu PMI dla sektora przemysłowego w strefie euro nie przyniósł zmian względem maja. W czerwcu w sektorze wytwórczym unii walutowej odnotowano 63,1 pkt, czyli tyle samo co miesiąc wcześniej, przy oczekiwanym spadku do 62,1 pkt. W przypadku usług mieliśmy do czynienia ze skokiem z 55,2 pkt do 58 pkt wobec oczekiwanych 57,4 pkt.

W ostatnich miesiącach to usługi „goniły” będący w dobrej formie przemysł, w czym pomagało luzowanie pandemicznych obostrzeń oraz odroczony popyt ze strony konsumentów. W efekcie łączony indeks PMI (composite), obejmujący przemysł i usługi, wyniósł w czerwcu w strefie euro 59,2 pkt wobec 57,1 pkt w maju. To najwyższy wynik od 180 miesięcy, czyli od równo 15 lat.

Wczytując się dokładniej w treść raportu IHS Markit dowiemy się, że liczba nowych zamówień w badanych przedsiębiorstwach ze strefy euro wzrosła najszybciej od czerwca 2006 r. Opóźnienia w dostawach wyznaczyły nowy rekord, podobnie jak ceny "na wyjściu". W przypadku cen "na wejściu" (surowców, półproduktów etc.) wzrost jest najwyższy od września 2000 r.

Jak zwykle w przypadku danych ze strefy euro, warto przyjrzeć się jej częściom składowym. W obecnym miesiącu na pierwszy plan ponownie wysuwają się Niemcy. Tamtejszy przemysłowy PMI wzrósł z 64,4 pkt do 64,9 pkt wobec oczekiwanego spadku do 63,4 pkt. Jeszcze większy skok zaobserwowaliśmy w przypadku usług – z 52,8 pkt do 58,1 pkt wobec oczekiwań na poziomie 55 pkt. Łączony indeks dla Niemiec wyniósł 60,4 pkt wobec 56,2 pkt w maju, co jest najwyższą wartością od 123 miesięcy.

Oczekiwań ekonomistów nie spełniły natomiast dane z Francji. Nad Sekwaną odnotowano w czerwcu 58,6 pkt w sektorze przemysłowym wobec 59,4 pkt w maju i oczekiwaniach rzędu 59 pkt. W przypadku francuskiego sektora usług czerwcowy odczyt pokazał 57,4 pkt wobec 56,6 pkt w maju i oczekiwaniach na poziomie 58,9 pkt.

- Gospodarka strefy euro przeżywa boom, którego nie widzieliśmy od 15 lat. Przedsiębiorcy raportują wzrost popytu, który jest coraz szerszy i z przemysłu rozlewa się także na sektory usługowe, również te skierowane bezpośrednio do konsumentów. Najnowsze dane ustawiają scenę pod imponujący wzrost PKB w drugim kwartale, któremu towarzyszył będzie jeszcze silniejszy wzrost w trzecim kwartale 2021 r. Siła ożywienia, zarówno w Europie, jak i na świecie, sprawia jednak, że firmom trudno zaspokoić popyt, narzekają na braki surowców i pracowników. W takich warunkach presja płacowa będzie narastać, co w najbliższych miesiącach nieuchronnie przełoży się na presję inflacyjną - napisał w komentarzu do dzisiejszych danych Chris Williamson, główny ekonomista IHS Markit.

Wskaźnik PMI kalkulowany jest na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów firm przemysłowych. Proszeni są o porównanie z poprzednim miesiącem wielkości nowych zamówień (30 proc.), produkcji (25 proc.), zatrudnienia (20 proc.), prędkości dostaw (15 proc.) oraz zapasów (10 proc.). Wyniki poniżej 50 punktów sygnalizują spadek aktywności ekonomicznej w badanym sektorze, zaś odczyty powyżej 50 punktów wskazują na ekspansję gospodarczą. Najnowsze dane zebrano w dniach 11-20 czerwca. Zaprezentowane dziś wyniki pochodzą z ok. 85% ankiet i zostaną zrewidowane na początku czerwca.

Publikacja czerwcowego wskaźnika PMI dla polskiego sektora wytwórczego zaplanowana jest na czwartek 1 lipca o 9:00. Wtedy też poznamy finalne dane dla państw bardziej rozwiniętych.

Ostatni odczyt PMI dla polski pokazał zdecydowaną poprawę koniunktury w polskim sektorze wytwórczym. Wskaźnik PMI osiągnął najwyższą wartość w przeszło 20-letniej historii badania, sygnalizując jeszcze szybszy wzrost aktywności w przetwórstwie przemysłowym. Więcej na ten temat w artykule „Boom w polskim przemyśle. PMI najwyższy w historii”.