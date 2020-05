EuroPMI: Niemcy i Francja mają się nieco lepiej

W maju przemysł i usługi czołowych europejskich gospodarek wciąż znajdowały się w kryzysie, choć jego skala była nieco niższa niż w historycznie słabym kwietniu.

Wstępne odczyty indeksów PMI dla Francji i Niemiec stanowiły najważniejszą publikację makroekonomiczną tego tygodnia. Ekonomiści wyczekiwali sygnałów poprawy sytuacji po tym, jak kwiecień pokazał fatalną sytuację zarówno w przemyśle, jak i usługach.

Okazało się, że sektory te nadal są w recesji, lecz nie tak silnej jak miesiąc wcześniej. Fakt ten należy wiązać ze stopniowym znoszeniem restrykcji, które w kwietniu sparaliżowało życie gospodarcze w wielu krajach.

Tradycyjnie na pierwszy ogień poszła Francja, gdzie przemysłowy PMI w maju wzrósł do 40,3 pkt wobec 31,5 pkt w kwietniu i oczekiwaniach na poziomie 36,1 pkt. Wyraźnie odbiły też usługi – skok z kwietniowych 10,2 pkt do majowych 29,4 pkt również przewyższył konsensus ekonomistów (27,8 pkt).

Podobnie sytuacja wyglądała w Niemczech. Sektor wytwórczy największej gospodarki Europy pokazał wzrost indeksu PMI z 34,5 pkt do 36,8 pkt. Nie wystarczyło to jednak do przekroczenia konsensus analityków (39,2 pkt). Sztuka ta udała się sektorowi usługowemu, w którym odnotowano 31,4 pkt wobec spodziewanych 26,6 pkt oraz kwietniowych 16,2 pkt.

W obu badanych krajach oczekiwania przedsiębiorców wobec najbliższych 12 miesięcy okazały się nieco bardziej optymistyczne niż w kwietniu. W przypadku Niemiec wciąż mowa jednak o drugim najgorszym wyniki w historii badania sięgającej 2012 r.

Lepiej od oczekiwań wypadły także zbiorcze indeksy dla całej strefy euro. W przypadku przemysłu odnotowano 39,5 pkt. wobec 33,4 pkt. w kwietniu i oczekiwaniach na poziomie 38 pkt. Z kolei w usługach PMI sięgnął 28,7 pkt. wobec 12 pkt. w kwietniu i oczekiwaniach na poziomie 25 pkt.

W komentarzu do danych, główny ekonomista IHS Markit Chris Williamson przedstawił prognozę, według której w drugim kwartale PKB strefy euro spadnie o 10 proc. r/r, a w całym 2020 r. o 9 proc. r/r. Na pełny powrót do stanu sprzed pandemii, poczekać trzeba będzie natomiast kilka lat.

Wskaźnik PMI kalkulowany jest na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Subindeksy te powstają na bazie ankiety przeprowadzonej wśród menedżerów odpowiedzialnych za logistykę w firmach przemysłowych. Malejące wyniki poniżej 50 punktów sygnalizują szybszy spadek aktywności ekonomicznej w badanym sektorze. Dopiero odczyty powyżej 50 punktów wskazują na ekspansję gospodarczą.

Opublikowane dziś dane mają charakter wstępny i bazują na ok. 85 proc. ankiet zebranych wśród menedżerów odpowiedzialnych za logistykę w firmach przemysłowych i usługowych. Ankietę przeprowadzono w dniach 12-20 maja.

Pełne wyniki z czołowych gospodarek zaczną napływać od czerwca. Wtedy też pojawi się PMI dla polskiego przemysłu (analogiczne badania sektora usług w naszym kraju nie są prowadzone).

Michał Żuławiński