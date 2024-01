Unijne Południe bije Niemców. Strefa euro wywinęła się z objęć recesji

UE będzie potrzebować 1,5 biliona euro rocznie, by osiągnąć zeroemisyjność do 2050 roku Unia Europejska będzie potrzebowała 1,5 biliona euro rocznie na inwestycje, aby osiągnąć swój cel zerowej emisji netto do 2050 r. - wynika z badań wspieranych przez prawodawców UE, na które powołuje się Reuters.