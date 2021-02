EuroPKB: Hiszpania i Austria póki co na końcu

W ostatnim kwartale 2020 r. dynamika PKB w UE i strefie euro wróciła do względnej normalności, po dwóch kwartałach pandemicznych anomalii. Na kompletny zestaw danych będziemy musieli jeszcze poczekać.

Czwarty kwartał ubiegłego roku przyniósł spadek dynamiki PKB całej Unii Europejskiej o 0,5 proc. w ujęciu kwartalnym oraz 4,8 proc. w ujęciu rocznym. W przypadku strefy euro mieliśmy do czynienia ze spadkami o odpowiednio 0,7 proc. i 5,1 proc. Odczyt dla unii walutowej okazał się nieco lepszy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się -1 proc. w ujęciu kwartalnym oraz -5,4 proc. w ujęciu rocznym.

Tym samym gospodarki UE zostawiają za sobą wyjątkowo burzliwy okres – w drugim kwartale unijny PKB spadł o 11,7 proc. w ujęciu kwartalnym, w trzecim kwartale doszło natomiast do odbicia o 12,4 proc.

