Euro zamiast złotego? Premier przestrzega przed chorwackim scenariuszem

Przykład wejścia Chorwacji do strefy euro i gwałtowny wzrost cen w tym kraju jest ostrzeżeniem dla Polski - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

"Chaos inflacyjny, który daje się tak we znaki Chorwatom, którzy sygnalizują to na najróżniejsze sposoby, jest dla nas bardzo poważnym ostrzeżeniem" - przekazał premier.

"Wybór euro w czasie kiedy mamy tak wysoką inflację, to trochę jak dolewanie oliwy do ognia, przestrzegamy przed tym każdego, kto chce zmusić Polaków do wstąpienia do strefy euro" - podkreślił.

"Właśnie teraz w Chorwacji rosną gwałtownie ceny paliwa. Opozycja to może się by z tego ucieszyła, bo się bardzo dziwią i doszukują się afery w tym, że właśnie nie wzrosły w Polsce ceny paliwa" - dodał.

Premier powiedział, że utrzymanie cen paliwa na stabilnym poziomie, bez podwyżek cen, to tłumienie inflacji, gdyż ceny tego nośnika energii przekładają się na inflację.

Morawiecki zwrócił uwagę, że Chorwacja, która od 1 stycznia stała się 20. członkiem europejskiej unii walutowej, rezygnując tym samym ze swojej waluty i przyjmując euro, zanotowała skokowy wzrost cen towarów i usług.

"Mamy dane, które do nas spływają są znacząco skokowo wyższe z tygodnia na tydzień. Praktycznie, w ślad za niektórymi mediami polskimi, mogę podać że ceny wzrosły nawet o 70 czy 80 proc. w ciągu tylko jednego tygodnia" - powiedział szef rządu.

"Politycy opozycji od kilku miesięcy pomawiają nas o wywołanie wysokiej inflacji. Każdy kto ma zdrowy rozsądek i swój rozum, wie doskonale, że inflacja przyszła do nas zewnątrz. Została do Polski zaimportowana. Wiąże się też z wojną na Ukrainie, ale dzisiaj mamy jeszcze dodatkowy dowód na to, na gwałtowny wzrost cen w przypadku przyjęcia waluty euro" - podkreślił premier.

Szef rządu ocenił, że na tym etapie rozwoju polskiej gospodarki wprowadzenie euro może doprowadzić tylko do jeszcze wyższej inflacji.

Wskazał, że zadaniem rządu jest doprowadzenie w pierwszej kolejności do tego, by zarobki Polaków były na poziomie bogatszych krajów zachodniej Europy. "Dopiero potem możemy rozmawiać o zmianach w polityce monetarnej" - dodał.

Podkreślił, że w dobie kryzysu mechanizmy polityki gospodarczej, które są elastyczne, są kluczowe dla utrzymania niskiego poziomu bezrobocia, wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i jak najwyższego wzrostu wynagrodzeń. "Te mechanizmy mamy dostępne" – zaznaczył.

Morawiecki powiedział, też, że obecny rząd od miesięcy robi wszystko aby zbijać ceny, aby zbijać inflację, wysokie ceny energii.

Premier poinformował, że kilka miesięcy temu przewodniczący Donald Tusk już sygnalizował że od początku 2024 roku przygotowania do wejścia do strefy euro powinny nastąpić.

Rzeczkowska: Samo przyjęcie euro nie gwarantuje bezpieczeństwa

"W dzisiejszych czasach najważniejsze jest bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo polskich rodzin. Posiadanie własnej waluty zapewnia bezpieczeństwo gospodarcze i pieniężne w większym stopniu niż przystąpienie do euro w sytuacji kryzysu" - powiedziała minister. Wspólna waluta nie gwarantuje w 100 proc. bezpieczeństwa zwłaszcza w sytuacji wysokiej inflacji. Litwa czy Łotwa mają 20 proc. inflacji przy stopach EBC 2,5 proc. - wskazała szefowa MF.

Jak podkreśliła, własna waluta to możliwość stabilizacji kursu złotego i rentowności polskich obligacji. "Możliwość zarządzania polskim złotym jest istotna w sytuacji kryzysu, bo daje możliwość chociażby obniżenia wartości towarów importowanych, np. ropy" - stwierdziła Rzeczkowska. Polska waluta to bezpieczeństwo i możliwość elastycznego reagowania w sytuacjach kryzysowych - podkreśliła.

Minister dodała, że nad przyjęciem wspólnej waluty można się zastanawiać, gdy otoczenie zewnętrzne jest stabilne i przewidywalne. "W takiej sytuacji obecnie nie jesteśmy" - zaznaczyła.

Rzeczkowska oceniła też, że obecnie dla polskiej gospodarki najważniejsze jest budowanie konkurencyjności i innowacyjności oraz wykształcenie pozacenowych mechanizmów wsparcia gospodarki.

